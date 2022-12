Niepokojące zdjęcie z Rosji. „Spodziewany intensywny atak rakietami manewrującymi”

Przypomnijmy: w ostatnich tygodniach Rosja zmieniła taktykę prowadzenia inwazji na Ukrainę.

Ogromna skala zniszczeń

Okupanci skupili się na dokonywaniu zmasowanych ostrzałów ukraińskiej infrastruktury energetycznej, np. elektrociepłowni czy stacji transformatorowych. Do ostrzałów są wykorzystywane przede wszystkim rakiety manewrujące, a także dostarczane przez Iran drony-kamikadze.

Mimo, że ukraińskiej obronie przeciwlotniczej udaje się zestrzeliwać większość rakiet i dronów, zanim osiągną cel, skala zniszczeń jest porażająca. Jak alarmowały niedawno władze Ukrainy, skala zniszczeń wspomnianej infrastruktury jest szacowana na ok. 50 proc.

W ten sposób, miliony Ukraińców borykają się z przerwami w dostawie prądu i ogrzewania. Sytuacja jest tym bardziej poważna, że w wielu regionach Ukrainy temperatury spadły poniżej zera stopni Celsjusza.

Zdjęcia bazy lotniczej w pobliżu Saratowa w Rosji

W środę, 30 listopada, niemiecki tygodnik „Der Spiegel” opublikował niepokojące zdjęcia satelitarne. Zostały one zrobione przez firmy Maxar Technologies i Planet Labs nad rosyjską bazą lotniczą Engels-2 w pobliżu miejscowości Saratowo.

Warto wspomnieć, że położone nad rzeką Wołgą Saratowo – biorąc pod uwagę wielkość Rosji – znajduje się stosunkowo blisko granic Ukrainy. Na przykład odległość z Saratowa do Charkowa wynosi ok. 850 km.

Do dostrzegli eksperci na zdjęciach?

Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiał „Der Spiegel”, zdjęcia wskazują na szykowanie się przez Rosjan do kolejnego zmasowanego ostrzału Ukrainy. Na terenie bazy można bowiem dostrzec m.in. zwiększoną liczbę samolotów bombowych i rakiet manewrujących.

– Spodziewany jest intensywny atak rakietami manewrującymi (...) Ciekawe jest również to, że na lotnisku jest wiele dużych samolotów transportowych, co wskazuje na niedawną dostawę do bazy, prawdopodobnie pocisków manewrujących – tłumaczy Ardy Mevlütoğlu, turecki ekspert ds. bezpieczeństwa i polityki obronnej.

