NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Dramatyczne doniesienia z Mariupola. Chłód zabija mieszkańców

Rosyjska armia, zdaniem analityków Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), nie wyciągnęła wniosków, więc w walkach wokół miasta Bachmut ponosi straty i wyczerpuje własne siły.

Wczesnym popołudniem na terytorium całej Ukrainy, z wyjątkiem okupowanego przez Rosjan Półwyspu Krymskiego, ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

Generał Ołeksij Gromow ze Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że w tym tygodniu Rosjanie prowadzili działania ofensywne w kierunku obwodu charkowskiego, jednak okazały się one bezskuteczne.

16:27 Rosjanie ostrzelali Nikopol. Szef władz obwodu dniepropietrowskiego Wałentyn Rezniczenko poinformował, że Rosjanie z ciężkiej artylerii ostrzelali miasto Nikopol. Uszkodzonych zostało kilka wieżowców i linii energetycznych. Co najmniej jedna osoba jest ranna. 16:11 Szefowie resortów obrony Ukrainy i Hiszpanii omówili szczegóły kolejnego pakietu pomocy - podaje Ukrinform. Hiszpańska minister obrony podkreślała, że jej kraj „zrobi wszystko, by wesprzeć Ukrainę w walce z najeźdźcami”. 15:39 Kolejna wymiana jeńców. Jak informuje Nexta, do Ukrainy wróciło 50 obrońców Mariupola i jeńców z Ołeniwki. Doniesienia potwierdził szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

twitter.com 15:12 Pojawiają się medialne doniesienia o ucieczce kilku rosyjskich żołnierzy z poligonu Abuz-Lasnouski, który jest oddalony o około 20 km na południowy-zachód od Baranowicz w Białorusi i około 140 km od granicy z Polską. Z relacji informatorów wynika, że Rosjanie byli uzbrojeni. Na ulicach Baranowicz pojawiły się patrole wojskowe, które prawdopodobnie poszukują dezerterów.



Te doniesienia mogą rozwścieczyć Putina. Chodzi o niezapowiadany ruch żołnierzy 15:00 Na Morzu Czarnym zaobserwowano wzmożoną działalność rosyjskiej marynarki wojennej.



Władze w Kijowie obawiają się, że okręty zbierają dane wywiadowcze ramach przygotowań do kolejnego ostrzału rakietowego terytorium Ukrainy. 14:57 Niemiecki dziennik „Bild” donosi, że Grupa Wagnera - czyli rosyjska, prywatna armia najemników - prowadzi nabór wśród przestępców z Republiki Środkowoafrykańskiej.



Zrekrutowani mają trafić na front na Ukrainie. To pokłosie olbrzymich strat, jakie od 24 lutego poniosła armia rosyjska. Strat nie są w stanie uzupełnić żołnierze z poboru. 14:47 Rzecznik prasowy Komisji Europejskiej Dana Spinant oświadczyła, że KE nie przeprosi Ukrainy za podanie informacji o śmierci 100 tys. ukraińskich żołnierzy.



Wpadka przewodniczącej KE. Chodzi o liczbę ofiar w Ukrainie 14:41 W Hiszpanii natrafiono na kolejną wybuchową przesyłkę. Tym razem, pułapka z materiałem wybuchowym została odnaleziona na terenie ambasady Stanów Zjednoczonych w Madrycie.



Teren wokół placówki został już wygrodzony przez hiszpańskie siły bezpieczeństwa.



twitter.com 14:37 Ministerstwo Obrony Ukrainy informuje, że w rosyjskiej armii szerzy się demoralizacja.



Wiceminister Hanna Maliar tłumaczy, że wielu walczących na Ukrainie Rosjan dokonuje samookaleczeń, aby nie zostać wysłanym na pierwszą linię frontu.



- Wiemy o faktach dotyczących samobójstw. Wiemy, że Federacja Rosyjska wykorzystuje obce oddziały, aby nie dawać swoim żołnierzom wyboru - mówiła Maliar podczas czwartkowej konferencji prasowej.



Dodała, że Ukraińcom zdarza się odnajdywać na polach bitwy pamiętniki żołnierzy, w których zostały opisane koszmarne warunki, w jakich funkcjonuje ich rosyjska armia. 14:31 Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko opublikował filmik, dotyczący ratowania przez ukraińskich żołnierzy porzuconych w okolicach frontu zwierząt.



twitter.com 14:25 W okupowanym przez Rosjan Mariupolu odnotowuje się wysoki wskaźnik śmiertelności wśród cywilów.



Jak tłumaczy doradca Petro Adruszczenko - doradca lojalnego wobec Kijowa mera Mariupola - coraz więcej mieszkańców choruje i umiera z zimna.



„Konsekwencje chłodu w Mariupolu w liczbach tylko w ubiegłym tygodniu zarejestrowano 764 przypadki SARS i 82 przypadki zapalenia płuc. W tym dzieci z SARS – 495 przypadków, 21 – zapalenie płuc. W porównaniu z pierwszą połową listopada wzrost wyniósł 91 proc. (...) Rosjanie nadal niszczą Mariupol” – napisał Andruszczenko na Telegramie.



Natomiast średnia tygodniowa liczba zgonów z przyczyn naturalnych osiągnęła poziom 250 przypadków, czyli o 100 przypadków więcej niż w październiku.



Andruszczeko alarmował wcześniej, że w mariupolskich szpitalach pacjenci leżą na korytarzach, w mieście prawie nie ma aptek/ Do szpitali często przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy z odmrożeniami, bo w domach nie ma ogrzewania ani okien. 14:09 W miejscowości Izmaił w obwodzie odeskim Ukraińcy zburzyli pomnik generała Aleksandra Suworowa.



Żyjący w latach 1729-1800 Suworow był rosyjskim dowódcą i teoretykiem wojskowym. Warto wspomnieć, że to on był odpowiedzialny za rzeź warszawskiej Pragi, dokonanej przez Rosjan w 1794 r.



twitter.com 14:05 Denis Puszylin, jeden z liderów prorosyjskich separatystów w Donbasie, poinformował o kolejnej wymianie jeńców pomiędzy Rosją a Ukrainą.



Puszylin nie wskazał liczby jeńców, ale dodał, że wymiana odbyła się w formacie jeden za jednego. 13:57 Na terytorium całej Ukrainy, z wyjątkiem okupowanego przez Rosjan Półwyspu Krymskiego, ogłoszono alarm przeciwlotniczy.



twitter.com 13:52 Prezydent Andrzej Duda wziął udział w sesji otwierającej dwudniowe posiedzenie Rady Ministerialnej OBWE w Łodzi, podsumowującej tegoroczne polskie przewodnictwo w organizacji.



Prezydent podkreślił, że „Rosja to dziś państwo zbrodnicze”.



- Gdy zaczniemy traktować rosyjskie bestialstwo jako coś normalnego, będzie to równoznaczne ze zwycięstwem idei, tego co nazywane jest „ruskim mirem”, a co oznacza brutalność, agresję, wojnę, biedę i śmierć – oświadczył Duda.



Andrzej Duda o „prostej drodze do wojny światowej”. „Nie chcę nikogo straszyć” 13:32 Jak wynika z ustaleń ukraińskiego wywiadu, nie ma obecnie zagrożenia, by Białoruś szykowała się do inwazji na Ukrainę.



Nie zaobserwowano, by ostatnim czasie białoruska armia sformowała wystarczająco dużą grupę ofensywną. Sformowanie takiej grupy zaobserwowano w styczniu i lutym tego roku.



- Na Białorusi spodziewamy się zintensyfikowania szkolenia bojowego, ponieważ 1 grudnia w Siłach Zbrojnych tego kraju rozpocznie się nowy cykl szkolenia. Dlatego oczekujemy aktywnych działań na terytorium Białorusi, przede wszystkim ze szkolenia operacyjnego i bojowego. Jesteśmy na to gotowi. Ale chcę zauważyć, że dziś nie ma żadnych oznak stworzenia potężnej grupy uderzeniowej na terytorium Białorusi” – skomentował Wadym Skibicki z Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. 13:19 Władze Litwy przekażą Siłom Zbrojnym Ukrainy odzież zimową o wartości dwóch milionów euro. Trafi ona do ok. 25 tys. ukraińskich żołnierzy.



Warto wspomnieć, że jeden z producentów odzieży - firma Audimas Supply - zdecydowała się przekazać nieodpłatnie tysiąc swetrów polarowych.



„Dziękujemy litewskim firmom za solidarność z krajem, który broni się przed agresją okupantów i walczy o swoją wolność. Wszyscy ludzie dobrej woli na Litwie są w tym trudnym czasie z Ukrainą. Nawet niewielka pomoc może być niezbędna” – podkreślił minister obrony Litwy Arvydas Anusauskas 13:11 Niemiecka minister stanu ds. europejskich i klimatu Anna Lührmann oświadczyła, że negocjacje w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej mogą się wkrótce rozpocząć.



Według niej władze w Kijowie poczyniły „imponujące postępy” i utrzymały „dynamikę reform”. 13:05 Władze Szwajcarii zamroziły rosyjskie aktywa o wartości prawie 8 miliardów dolarów. Ponadto, zarekwirowano 15 należących do obywateli Rosji nieruchomości. 12:23 Generał Ołeksij Gromow ze Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy przedstawił najnowszą sytuację na froncie.



W tym tygodniu Rosjanie prowadzili działania ofensywne w kierunku obwodu charkowskiego, jednak okazały się one bezskuteczne.



- Priorytetem Federacji Rosyjskiej pozostaje utrzymanie pozycji w obwodzie donieckim i ługańskim, a także korytarz lądowy do czasowo okupowanego terytorium Autonomicznej Republiki Krym – powiedział Gromow. 12:12 Ukraiński koncern Enerhoatom zwolnił ze stanowiska Jurija Czerniczuka, który był zastępcą głównego inżyniera Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.



Enerhoatom tłumaczy, że Czerniczuk dopuścił się zdrady i przeszedł na stronę okupantów.



12:04 Jak wynika z doniesień lokalnych mieszkańców, Rosja uruchomiła system obrony przeciwlotniczej nad miastem Biełgorod.



Biełgorod jest położony tylko ok. 40 km od granicy z Ukrainą. Stanowi on jedną z baz zaopatrzeniowych i wypadowych rosyjskich wojsk, które biorą udział w inwazji na Ukrainę.



twitter.com 11:51 Ukraina likwiduje kolejny relikt radzieckiej przeszłości.



W miejscowości Szepetówka w obwodzie chmielnickim trwa właśnie burzenie pomnika Nikołaja Ostrowskiego.



Żyjący w latach 1904-1936 Ostrowski był rosyjskojęzycznym Ukraińcem. W historii zapisał się jako komunistyczny pisarz i komisarz polityczny w Armii Czerwonej.



twitter.com 11:34 Dziś przypada 31. rocznica referendum ws. niepodległości Ukrainy od Związku Radzieckiego. Jego wyniki miały potwierdzić akt proklamacji niepodległości, ogłoszonej 24 sierpnia przez Radę Najwyższą Ukrainy.



W głosowaniu miażdżąca większość ukraińskiego społeczeństwa opowiedziała się za niepodległością i wystąpieniem ze zdominowanego przez Rosjan komunistycznego imperium.



„1 grudnia 1991 roku odbyło się ogólnoukraińskie referendum. Odpowiedź na jedyne pytanie - Czy potwierdzacie Akt Proklamacji Niepodległości Ukrainy? - było oczywiste. 90,32 proc. odpowiedziało: Tak. Pozostała nią aż do teraz. Nikt nie może nam odebrać tej decyzji. Chwała Ukrainie!” - napisał ukraiński minister kultury Ołeksandr Tkaczenko.



twitter.com



historia.wprost.pl 11:19 Hiszpańska policja informuje, że odnaleziono dwie kolejne przesyłki, zawierające materiały wybuchowe. Jedna była zaadresowana do premiera Hiszpanii, a druga do ministra obrony.



Przypomnijmy, że wczoraj ujawniono dwie inne przesyłki-pułapki. Jedna trafiła do ambasady Ukrainy w Madrycie, druga do siedziby firmy zbrojeniowej w Saragossie. 11:11 Ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie opublikowała przejmujący klip, dokumentujący skutki napaści Rosji na Ukrainę.



„Rosja i tylko Rosja może dziś zakończyć tę wojnę. Zamiast tego, od ponad 280 dni Kreml dokonuje bezsensownego i brutalnego ataku. NATO koordynuje prośby Ukrainy o pomoc i wspiera sojuszników w udzielaniu pomocy humanitarnej” - czytamy w komentarzu amerykańskiej ambasady.



twitter.com 11:03 W miejscowości Ramienskoje nieopodal Moskwy wybuchł pożar w fabryce produkującej tworzywa sztuczne.



twitter.com 10:48 Z poligonu Obóz-Leśniowski, położonego w obwodzie brzeskim na Białorusi, zbiegło trzech rosyjskich żołnierzy. Zabrali ze sobą broń, tj. karabinki Kałasznikowa. 10:28 Jak donosi telewizja CNN, Stany Zjednoczone mogą znacznie rozszerzyć program szkolenia ukraińskich żołnierzy. Od 24 lutego, specjaliści z US Army przeszkolili kilka tysięcy Ukraińców w obsłudze określonych systemów uzbrojenia.



CNN zaznacza, że jeśli administracja prezydenta Joe Bidena zdecyduje się na większe zaangażowanie w tej kwestii, będzie to oznaczać nie tylko znaczne zwiększenie liczby szkolonych żołnierzy, ale również rozszerzenie programu szkolenia.



Objęłoby ono również naukę taktyki walki, np. koordynowanie manewrów piechoty ze wsparciem artyleryjskim.



O rozszerzenie programu szkolenia wnioskowały władze Ukrainy. Przedstawiciel administracji Bidena odmówił komentarza w tej sprawie. - Nie będziemy uprzedzać decyzji, które jeszcze nie zostały podjęte - skwitował urzędnik. 10:01 W Hiszpanii natrafiono na trzeci list z ładunkiem wybuchowym. Tym razem przesyłka została odnaleziona w wojskowej bazie lotniczej Torrejon de Ardos w pobliżu Madrytu.



Portal „Ukraińska prawda” zwraca uwagę, że władze Hiszpanii dzielą się z Ukrainą informacjami wywiadowczymi. 09:55 Minister Michał Dworczyk, który odpowiada w Kancelarii Premiera za koordynowanie pomocy wojskowej, finansowej i humanitarnej dla walczącej Ukrainy, poinformował o zrealizowaniu kolejnej dostawy wsparcia.



twitter.com 09:44 Amerykańska telewizja CNN opublikowała nagranie, przedstawiające walki o miejscowość Bachmut w obwodzie donieckim.



Na nagraniu można zobaczyć m.in. ukraińskich żołnierzy, walczących na pierwszej linii frontu.



twitter.com 09:36 Aleksandr Łukaszenka zwołał zebranie szefów siły bezpieczeństwa. Dyskutują o „obronie Białorusi”. Chodzi o rzekome zagrożenie ze strony państw NATO.



Łukaszenka stwierdził m.in., że kraje NATO „zwiększają potencjał militarny swoich sił zbrojnych” w pobliżu białoruskich granic, co oczywiście dotyczy przede wszystkim Polski.



- Wszystkie organy ścigania odnotowują wzrost liczby prowokacji w pobliżu granicy państwowej. Ukraina pod byle pretekstem najprawdopodobniej próbuje wciągnąć w konflikt wojska państw członkowskich NATO. niedawnego upadku pocisku rakietowego na terytorium Polski - powiedział dykatotor. 09:24 Rząd Czech poparł przedłużenie czasowych wiz ochronnych dla uchodźców z Ukrainy do marca 2024 r.



Szef czeskiego MSW Vit Rakušan tłumaczy, że stan wojny na Ukrainie nie wskazuje na to, aby uchodźcy mogli w najbliższych miesiącach wrócić do swojej ojczyzny.



Na chwilę obecną, termin ważności jest ustalony do marca przyszłego roku. Decyzja rządu Czech czeka teraz na rozpatrzenie przez parlament.



Od 24 lutego, Czechy wydały Ukraińcom dokładnie 463 804 tymczasowych wiz. Warto jednak pamiętać, że część Ukraińców wróciła już nad Dniepr albo wyjechała do krajów trzecich.



Otrzymanie wizy umożliwia uchodźcom korzystania z czeskiej opieki zdrowotnej i edukacji, a także zapewnia swobodny dostęp do rynku pracy. 09:08 Niemiecki portal Der Spiegel opublikował zdjęcia satelitarne, na których widać lotnisko w pobliżu Saratowa w Rosji.



Ze zdjęć wynika, że Rosjanie szykują się do kolejnego ostrzału rakietowego Ukrainy.



Saratów znajduje się nad Wołgą, w europejskiej części Rosji. Biorąc pod uwagę wielkość tego kraju, miasto znajduje się stosunkowo niedaleko od granic Ukrainy. Na przykład odległość z Saratowa do Charkowa wynosi ok. 850 km.



twitter.com 09:01 Ukraińscy pirotechnicy, którzy brali udział w rozminowywaniu terenu w obwodzie mikołajowskim, natrafili na sowę ze złamanym skrzydłem.



Pirotechnicy nie pozostawili zwierzęcia na pewną śmierć i zapewnili mu niezbędną pomoc.



twitter.com 08:54 Jak wynika z najnowszych szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Rosja straciła nad Dnieprem już blisko 90 tys. żołnierzy: zabitych, rannych i wziętych do niewoli.



Jeśli chodzi o straty w sprzęcie, Rosja straciła najprawdopodobniej ok. 2900 czołgów, ok. 5900 pojazdów opancerzonych czy ok. 280 samolotów.



twitter.com 08:02 Od 24 lutego, rosyjscy żołnierze zabili na Ukrainie 441 dzieci.



Tak wynika z danych, opublikowanych na komunikatorze Telegram przez ukraińską Prokuraturę Generalną.



„Do rana 1 grudnia 2022 r. w wyniku zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na pełną skalę zostało rannych ponad 1293 dzieci. Według oficjalnych informacji prokuratorów ds. nieletnich 441 dzieci zginęło, a ponad 852 zostało rannych w różnym stopniu ciężkości” – czytamy w komunikacie ukraińskich śledczych.



Jedną z ostatnich ofiar jest 15-letni chłopiec, który 30 listopada zginął w wyniku rosyjskiego ostrzału miejscowości Białopole w obwodzie sumskim.



07:51 Szef ukraińskiego MONZ Ołeksij Reznikow podziękował posłom Bundestagu - niższej izbie parlamentu Niemiec - za decyzję ws. Hołodomoru.



Przypomnijmy, że chodzi klęskę głodu na Ukrainie w latach 1932-1933, której ofiarą padło kilka milionów osób.



Głód został sztucznie wywołany przez władze Związku Radzieckiego. Jego celem było złamanie oporu ukraińskiego społeczeństwa, które sprzeciwiało się kolektywizacji rolnictwa.



„Dziękujemy Bundestagowi za uznanie Hołodomoru z lat 1932-1933 za ludobójstwo narodu ukraińskiego. Bo to jest fakt. Czekamy na uznanie Rosji za państwo terrorystyczne. Bo to też jest fakt” - napisał Reznikow.



twitter.com 07:41 Rosja rozpoczęła proces tworzenia „systemu sądownictwa” na okupowanych terytoriach Ukrainy.



Ukraińskie Centrum Narodowego Oporu podkreśla, że zgodnie z prawem międzynarodowym wyroki i postanowienia tych sądów nie będą mieć mocy prawnej. 07:36 Rosyjskie MSW umieściło pochodzącego z Moskwy prawnika Ilję Nowikowa na liście poszukiwanych.



Nowikow podejmował się obrony w procesach Fundacji Antykorupcyjnej, organizacji praw człowieka Memoriał, a także ukraińskiej pilot Nadii Sawczenko.



twitter.com 07:21 Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że rozpoczęło „współpracę z europejskimi i ukraińskimi partnerami”, której celem jest utworzenie specjalnego, międzynarodowego trybunału, który osądzi rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie. 07:15 Hiszpańska firma zbrojeniowa Instalaza, która produkuje broń m.in. dla Ukrainy, otrzymała w ubiegłą środę przesyłkę z ładunkiem wybuchowym.



Z informacji portalu El Periodico wynika, że koperta była podobna do tej, którą otrzymała w środę ambasada Ukrainy w Hiszpanii.



Zemsta za dostarczenie Ukrainie granatników? Kolejna wybuchowa przesyłka na terenie Hiszpanii 06:40 Stany Zjednoczone podpisały kontrakt na produkcję sześciu systemów obrony powietrznej NASAMS dla Ukrainy za 1,2 miliarda dolarów. 06:35 Niemiecki parlament większością głosów poparł rezolucję uznającą Hołodomor za ludobójstwo narodu ukraińskiego. Posłowie lewicy i skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec wstrzymali się od głosu. 06;21 Rosyjska armia, zdaniem analityków ISW, nie wyciągnęła wniosków, dlatego w walkach wokół miasta Bachmut ponosi straty i wyczerpuje własne siły 06:12 Rosyjscy urzędnicy nadal prowadzą działania dotyczące częściowej mobilizacji - twierdzą analitycy Instytutu Studiów nad Wojną (ISW)

