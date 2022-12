NA ŻYWO: Taktyczny ruch Łukaszenki. W ten sposób wywinął się od udziału w wojnie w Ukrainie

07:26 To był podstępny plan Rosji. Jaką część założeń udało się zrealizować?



Ujawniono podstępne plany Rosji. Wiedzieli o nich tylko najbliżsi współpracownicy Władimira Putina 07:20 – Jeśli już zaczęli atakować ambasady bombami, jakimiś symbolami satanistycznymi lub voodoo, to znaczy, że się nas boją – powiedział szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba informując o trzech listach z pogróżkami, które trafiły do ukraińskich ambasad.



Listy z pogróżkami w trzech ukraińskich ambasadach. „Były nasączone czerwonym płynem” 07:08 - Rosja musi zostać zniszczona i przestać istnieć w swoich obecnych granicach, by nie było potrzeby rozpoczynania z nią negocjacji – powiedział na Forum Bezpieczeństwa w Kijowie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow 07:01 Rosja planowała dokonać inwazji na Ukrainę w ciągu 10 dni, a następnie okupować ten kraj, aby umożliwić jego aneksję do sierpnia 2022 r. – wynika z ustaleń brytyjskiego think-tanku. Analitycy podkreślają, że wiedzieli o tym tylko najbliżsi współpracownicy Władimira Putina. 06:57 Na tymczasowo okupowanym terytorium Krymu pracownicy komisariatów wojskowych przygotowują się do kolejnej fali mobilizacji. Według dostępnych informacji w mieście Kercz uzgadnianie danych poborowych odbywa się w przedsiębiorstwach państwowych. 06:41 Prezydent USA powiedział, że jest gotowy do negocjacji z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, jeśli ten jest zainteresowany zakończeniem wojny w Ukrainie. Joe Biden poinformował o tym na konferencji prasowej po spotkaniu z francuskim przywódcą Emmanuelem Macronem. 06:34 Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy poleciła rządowi skierować do Rady Najwyższej projekt ustawy „o niemożności działalności w Ukrainie organizacji religijnych powiązanych z ośrodkami wpływów w Federacji Rosyjskiej”. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 06:25 Na czwartkowym posiedzeniu włoska Rada Ministrów jednogłośnie przyjęła dekret o kontynuacji dostaw broni do Ukrainy do 31 grudnia 2023 roku. 06:21 Rosjanie ostrzelali wielopiętrowy budynek we wsi Klugino-Baszkriwka, która jest częścią miasta Czuguów w obwodzie charkowskim - donosi Ukraińska Prawda 06:17 W nocy 2 grudnia Rosjanie zaatakowali miasto Zaporoże, w wyniku czego zapalił się budynek.



Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował, że przeciwnik wycofuje część jednostek z obwodu zaporoskiego. 06:14 Łukaszenka oskarżył Ukrainę i NATO o zwiększenie liczby prowokacji w pobliżu granicy białorusko-ukraińskiej i powiedział, że Ukraina próbuje wciągnąć siły NATO do wojny. W ten sposób pozostawił białoruskich żołnierzy w kraju i uniknął bezpośredniego zaangażowania w wojnę - twierdzą eksperci ISW. 06:09 Zdaniem analityków Instytutu Badań nad Wojną (ISW), Aleksandr Łukaszenka wypowiada się o zagrożeniu ze strony NATO, aby podkreślić potrzebę ochrony i uniknąć zaangażowania w wojnę na Ukrainie.

