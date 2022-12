Ukraina domaga się powołania międzynarodowego trybunału. Naciski Zełenskiego przełamią opór USA?

– Prezydentowi Zełenskiemu bardzo na tym zależy. Tego chce Ukraina i myślę, że będzie to miało duże znaczenie. Pytanie brzmi, czy będą mieli głosy w Zgromadzeniu Ogólnym? – powiedziała w ubiegłym tygodniu ambasador USA do spraw światowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych Beth Van Schaack. Zaznaczyła też, że do tej pory w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przechodziły wszystkie uchwały w sprawie Ukrainy, a większość była „dość mocna”.

Ukraina chce powołania międzynarodowego trybunału

„The Guardian” przypomina, że Międzynarodowy Trybunał Karny rozpoczął już dochodzenie w sprawie zbrodni wojennych popełnionych przez Rosjan w Ukrainie, ale władze Ukrainy przekonują, że Trybunał napotyka na przeszkody. Wskazują, że chociaż może on sądzić osoby oskarżone o indywidualne zbrodnie wojenne, to nie może ścigać przywódców Kremla w związku z szerszą zbrodnią agresji, ponieważ Rosja nie jest sygnatariuszem odpowiedniej ustawy.

Przemawiając w Londynie na spotkaniu prawników na rzecz sprawiedliwości w Libii Van Schaack podkreśliła, że Stany Zjednoczone nie zajęły zdecydowanego stanowiska w sprawie specjalnego trybunału. Stwierdziła jednak, że można by przeprowadzać procesy zaoczne Rosjan oskarżonych o zbrodnie wojenne, jeśli nie ma możliwości ich ekstradycji. Jej zdaniem Stany Zjednoczone mogłyby odtajnić informacje wywiadowcze, aby pomóc ujawnić osoby najbardziej odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie wojny, co– jak wskazała – wyraźnie naruszyło Kartę Narodów Zjednoczonych.

Lobbing Wołodymyra Zełenskiego działa?

Według „The Guardian”, uwagi Beth Van Schaack sugerują, że kluczowe postacie w administracji Joe Bidena są teraz bardziej otwarte na powołanie specjalnego trybunału skupionego na roli rosyjskich przywódców w kierowaniu inwazją na Ukrainę. Jej zdaniem drugą możliwością jest utworzenie sądu przez Ukrainę i Unię Europejską lub Radę Europy z elementem międzynarodowym, być może z zatwierdzeniem w głosowaniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W obu przypadkach sądzeni mieliby być polityczni przywódcy Rosji i być może czołowi wojskowi.

Inicjatywę utworzenia trybunału poparła w ubiegłym tygodniu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Opowiadają się też za tym Francja, Holandia i kraje bałtyckie. Stanowisko USA i Wielkiej Brytanii nie jest jasne – wskazuje „The Guardian”.

Czytaj też:

Macron chciał „gwarancji bezpieczeństwa" dla Rosji. Fala oburzenia płynie z UkrainyCzytaj też:

Ukraina chce dołączyć do NATO. Jens Stoltenerg wskazał wstępny warunek