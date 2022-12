Wołodymyr Zełenski pojawił się w Donbasie. Jego słowa wskazują jasny cel Ukraińców

„Wschodnia część Ukrainy to dziś najtrudniejszy kierunek. Jestem zaszczycony, że mogę być teraz tutaj z naszymi obrońcami – w Donbasie” – napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. „Wierzę, że następnym razem spotkamy się w naszym ukraińskim Doniecku, Ługańsku. Jestem pewien, że również na Krymie. Dziękuję za waszą wytrzymałość i siłę” – czytamy dalej na Facebooku. Jak podaje Sky News, prezydent Ukrainy pojawił się w Słowiańsku.

Wołodymyr Zełenski skierował te słowa do ukraińskich żołnierzy w wyjątkowym dniu. 6 grudnia w zaatakowanym przez Rosję kraju obchodzi się Dzień Sił Zbrojnych. Do wpisu zostało dołączone nagranie z udziałem prezydenta Ukrainy.

Negocjacje Ukrainy z Rosją? Doradca Zełenskiego o „wstępnym i kluczowym” warunku

Ukraina już od ponad dziewięciu miesięcy odpiera rosyjską pełnowymiarową agresję. Kreml planował zająć stolicę sąsiedniego kraju w ciągu kilku dni, a następnie zainstalować tam marionetkowe władze. Żołnierze podlegli Władimirowi Putinowi atakują zarówno cele militarne, jak również obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. Dzięki waleczności ukraińskich żołnierzy, a także dostawom broni od sojuszników, Ukraina przeprowadza skuteczną kontrofensywę, wypychając okupantów ze swojego terytorium.

Co pewien czas powraca temat ewentualnych rozmów między stronami ukraińską i rosyjską, które miałyby doprowadzić do zakończenia pełnowymiarowej agresji. Jednoznaczne stanowisko w sprawie przedstawił Mychajło Podolak. Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego mówił o „wstępnym i kluczowym” warunku, który może doprowadzić do realnego procesu negocjacyjnego z Rosją. – Wycofajcie się i stańcie gdzieś daleko od granicy, a wtedy zaczniemy rozmowę. Wtedy będzie to proces negocjacyjny i będziemy mogli rozmawiać, bo musimy otrzymać odszkodowanie – stwierdził Mychajło Podolak.

Najnowsze nagranie z prezydentem Ukrainy:

