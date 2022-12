Temat negocjacji pomiędzy Rosją a Ukrainą wraca co jakiś czas. O wznowienie rozmów zabiega nie tylko Zachód, ale także USA. Z początkiem grudnia Joe Biden oświadczył, że jest zainteresowany poszukiwaniem sposobu na zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W towarzystwie prezydenta Francji deklarował, że nie ma możliwości, by nalegano na ukraińskie władze, przymuszając je do nieakceptowalnego kompromisu. Dzień później z prezydentem Federacji Rosyjskiej rozmawiał kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Wojna w Ukrainie. Czy jest szansa na negocjacje z Rosją?

Pomimo tych starań, Kreml pozostaje nieugięty i stawia warunki. W komunikatach z Moskwy przewija się ten sam, nieakceptowalny dla Ukrainy argument, że rozmowy pokojowe utrudnia opór Zachodu przed uznaniem „nowych terytoriów”, czyli zagarniętych ziem.

Według stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy ONZ gotowość do rozmów „jest rozumiana przez prawie wszystkie państwa, z wyjątkiem krajów kolektywnego Zachodu i reżimu kijowskiego”. Zapewnił on, ze Rosja potwierdza chęć do negocjacji w celu wyeliminowania przyczyn, które zmusiły ją do rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie.

Rosja chce „zrobić z Ukrainy normalnego sąsiada”

– Podczas debaty na temat kryzysu ukraińskiego w Zgromadzeniu Ogólnym odnotowujemy zainteresowanie zdecydowanej większości krajów członkowskich dyplomatycznym uregulowaniem sytuacji w Ukrainie. Reagujemy na te sygnały najpoważniej i potwierdzamy naszą gotowość do negocjacji, której celem byłoby wyeliminowanie przyczyn, które zmusiły nas do podjęcia specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie – powiedział ambasador Moskwy przy ONZ Wasilij Nebenzya.

Przedstawiciel Rosji podkreślił, że „cel, jakim jest przekształcenie Ukrainy w normalne państwo sąsiedzkie, zostanie osiągnięty drogą pokojową lub militarną”. - To jest ich wybór, nie nasz. Dopóki nie ujrzą światła dziennego w Kijowie i na Zachodzie, będziemy bronić naszych interesów wszystkimi dostępnymi nam metodami – dodał.

