Przełomowy wyrok ws. zagrabionych na Krymie aktywów. Ukraina odzyska 1,5 miliarda dolarów

Przypomnijmy: w marcu 2014 r. ukraiński Półwysep Krymski został wcielony do Rosji z pogwałceniem prawa międzynarodowego.

Bezprawna aneksja nie została uznana przez zdecydowaną większość społeczności międzynarodowej. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości prawne w kwestii Krymu, grudniu 2016 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych wydała rezolucję, w której ukraińskie terytorium zostało określne jako „tymczasowo okupowane”.

Ukraina walczy o zwrot zagrabionych aktywów z Krymu

Wydarzenia z 2014 r. oznaczały nie tylko zagarnięcie terytorium, ale również wszelkich powiązanych z nim aktywów, w tym tych, które zostały zgromadzone na rachunkach bankowych. Władze Ukrainy konsekwentnie starały się o ich odzyskanie na drodze sądowej.

Jedna z takich spraw toczyła się przed francuskim wymiarem sprawiedliwości. W środę, 7 grudnia, prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że postępowanie zakończyło się sukcesem Kijowa.

„Dziesiątki tysięcy stron dokumentów prawnych”

Sąd Najwyższy Francji podtrzymał decyzję o odzyskaniu prawie 1,5 miliarda dolarów od Rosji na rzecz Oszczadbanku. To jeden z największych banków Ukrainy, którego akcje należą wyłącznie do państwa. Zełenski podkreślił w swoim telewystąpieniu, że to pierwsza wygrana Ukrainy w sprawie zrabowanych krymskich aktywów.

– Dzisiaj zapadł bardzo ważny werdykt we Francji. Sąd Najwyższy Francji pozostawił w mocy decyzję o odzyskaniu od agresora przez Oszczadbank wraz z naliczonymi odsetkami prawie 1,5 miliarda dolarów (...) Ponad sześć lat walki, dziesiątki tysięcy stron dokumentów prawnych, wiele nadziei i wielki sceptycyzm wyrażany przez niektórych. Ale jest to zwycięstwo Ukrainy. Rosja będzie odpowiadać za wszystkie skradzione aktywa ukraińskiego państwa i ukraińskich firm – skomentował prezydent Ukrainy.

Postępowanie we Francji zostało wszczęte w 2015 r. Agencja prasowa Ukrinform doprecyzowuje, że Sąd Najwyższy Francji uchylił decyzję Sądu Apelacyjnego w Paryżu i utrzymał w mocy decyzję Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze.

