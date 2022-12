Zaskakująca wypowiedź Putina ws. ataków rakietowych. „Robimy to. Ale kto zaczął?”

W ostatnich tygodniach Rosjanie prowadzą wzmożony ostrzał terytorium Ukrainy. Ich celem pada najczęściej infrastruktura energetyczna. Burmistrz Kijowa ostrzegł w środę przed scenariuszem „apokalipsy” dla stolicy, jeśli rosyjskie naloty na będą kontynuowane.

Wojna w Ukrainie. Kuriozalne słowa Władimira Putina

– Teraz głośno jest o naszych atakach na infrastrukturę energetyczną sąsiedniego kraju. Tak, robimy to. Ale kto zaczął? Kto uderzył w Most Krymski, kto wysadził linie wysokiego napięcia z elektrowni atomowej w Kursku, kto nie dostarcza wody do Doniecka? Niedoprowadzenie wody do milionowego miasta jest aktem ludobójstwa. Nikt nigdy nie powiedział o tym ani słowa – oświadczył Władimir Putin.

Kreml daje w ten sposób do zrozumienia, że ataki rakietowe były odpowiedzią na eksplozję z 8 października. Tego dnia ogień wybuchł na części kolejowej przeprawy. Do wody zawaliła się część mostu biegnąca równolegle do torów kolejowych. Rosyjskie władze oficjalnie tłumaczyły, że na moście zapaliły się cysterny. Dziś Moskwa obwinia Ukrainę i informuje, że udało się odbudować część jezdni. Na dowód tych twierdzeń, pojawił się tam sam Władimir Putin.

Putin oskarża Kijów o ludobójstwo

Przedstawiciele rosyjskich władz oświadczyli też, że ostrzały były odpowiedzią na dostawy broni przez państwa zachodnie do Ukrainy i będą trwały do czasu powrotu Kijowa do stołu negocjacyjnego z Moskwą. Od początku października rosyjskie Ministerstwo Obrony regularnie przeprowadza masowe ostrzały rakietowe na terytorium Ukrainy, atakując obiekty wojskowe i energetyczne, ale także trafiając w infrastrukturę cywilną.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Rosjanie szykują prowokację? Podejrzana aktywność w zaporoskiej elektrowniCzytaj też:

Ważny ruch ws. systemów Patriot dla Polski. „Wstępne porozumienie"