NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. ONZ opublikowała pierwszy raport o rosyjskich zbrodniach na cywilach

08:30 Do sieci trafiło nagranie, dokumentujące wybuch w płonącym centrum handlowym „Mega Chimki” pod Moskwą. Akcja gaśnicza wciąż trwa.



twitter.com 08:21 Płonie centrum handlowe „Mega Chimki” pod Moskwą. Płomienie objęły powierzchnię ok. 7 tys. m kw.



Pożar rozpoczął się w hipermarkecie OBI. Najpierw zajął się dach sklepu, a stamtąd rozprzestrzenił się na inne obiekty centrum.



"Na terenie objętym pożarem słychać eksplozje. Wybuchać mają pojemniki z farbą i lakierami znajdujące się na sklepowych półkach" - relacjonuje rosyjska agencja prasowa Interfax.



W pożarze miała zginąć jedna osoba, prawdopodobnie ochroniarz. Moskiewska prokuratura nie wyklucza, że przyczyną pożaru było podpalenie.



twitter.com 08:15 W piątkowy poranek obwodach kijowskim - w tym w liczącym blisko 3 mln mieszkańców Kijowie - dniepropietrowskim i odeskim nastąpiły awaryjne przerwy w dostawie prądu.



„Jest to niezbędny krok w celu zrównoważenia systemu elektroenergetycznego i uniknięcia całkowitej awarii (...) Prosimy o cierpliwość i zachowanie spokoju. Firmy energetyczne robią wszystko, co w ich mocy, aby naprawić sytuację” – czytamy w komunikacie ukraińskiego koncernu energetycznego DTEK.



Przypomnijmy, że w wyniku zmasowanych ostrzałów rakietowych Rosjanie uszkodzili aż ok. 40 proc. ukraińskiej infrastruktury energetycznej, np. elektrociepłowni czy stacji transformatorowych. 08:05 Jak donosi The Wall Street Journal, w piątek Stany Zjednoczone ogłoszą kolejne sankcje na Rosję.



Obejmą one prawdopodobnie wysokich urzędników rządowych, wojskowych i biznesowych oskarżonych o łamanie praw człowieka i korupcję.



Przede wszystkim chodzi o osoby, odpowiedzialne za zorganizowanie rosyjskich tzw. obozów filtracyjnych dla Ukraińców.



Ponadto, sankcje mają objąć kilka przedsiębiorstw rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, związanych z dostarczaniem irańskich dronów wojskowych, używanych do atakowania Ukrainy.

