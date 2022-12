Rosjanin zakłócił relację na żywo. Padły wulgarne słowa

Do incydentu doszło podczas łączenia niemieckiej telewizji Welt z reporterem w Moskwie. Dziennikarz mówił o uwolnieniu skazanej na dziewięć lat amerykańskiej koszykarki Brittney Griner Zawodniczka została wymieniona za Wiktora Buta, byłego amerykańskiego żołnierza piechoty morskiej, znanego handlarza bronią. Rosjanin odbywał karę więzienia

„Faszyści” – powiedział nagle jeden z przechodniów i pokazał wulgarny gest do kamery. – Piep*** się Niemcy i USA – mówił Rosjanin, którego operator nie pokazał. – Ten mężczyzna właśnie znieważył nas, nazywając faszystami – powiedział do kamery reporter, który starał się go uspokoić. Na koniec dodał, że takie sytuacje podczas relacji na żywo z Rosji są wyjątkiem.

„Przedstawiciel „rosyjskiego świata” zakłócił transmisję dziennikarza niemieckiego Welt w Moskwie” – napisał na Twitterze doradca szefa MSW Ukrainy, Anton Heraszczenko.

Propaganda w rosyjskiej telewizji. Scholz porównany do Hitlera



Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę państwowe media rosyjskie przedstawiają linię zgodną z narracją Kremla. Propaganda często przybiera kuriozalne wymiary. W sierpniu w państwowej telewizji Rossija 1 prezenter Władimir Sołowjow oznajmił, że idolem kanclerza Niemiec jest Adolf Hitler. W osobliwym wystąpieniu przed kamerami propagandysta stwierdził, że kanclerz Niemiec „kompletnie zwariował”. – Jak on może być taki obłąkany? – pytał retorycznie Sołowjow. Aby uczynić swoje tezy „jasnymi”, pokazał zdjęcia Scholza wspinającego się na czołg. Następnie zestawił je ze zdjęciami Hitlera wchodzącego na czołg. – To właśnie robi Scholz – stwierdził.

