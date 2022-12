Rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS poinformowała, że eksplozja z 10 grudnia zniszczyła „zamknięty” hotel w Kadijiwce, głęboko w okupowanym przez Rosję obwodzie ługańskim. Budynek był zajęty przez wagnerowców.

– Rosjanie nawet nie ukrywają, że są ogromne straty – przekazał Hajdaj. Zamieścił na Telegramie zdjęcia zniszczonego budynku.

Atak na kryjówkę Rosjan w Melitpolu

To kolejny atak na siedzibę Rosjan przeprowadzony przez Ukraińców w sobotę. W sobotę wieczorem burmistrz Melitpola poinformował we wpisie na Telegramie, że w ogniu stanął kościół, w którym Rosjanie urządzili sobie „kryjówkę”. Iwan Fiodorow przekazał, że w ataku zginęło około 200 Rosjan, a wielu zostało rannych. „Orkowie trafiają do krymskich szpitali, bo w szpitalach w Melitopolu nie ma już wystarczająco dużo miejsc” – napisał.

„Dzisiaj około godz. 21 na obrzeżach Melitopola doszło do ostrzału artyleryjskiego ukraińskich pocisków HIMARS. Dwa pociski zostały zestrzelone przez obronę powietrzną, cztery osiągnęły cel” — napisał w sobotę na Telegramie Władimir Rogow, należący do okupacyjnych władz obwodu zaporoskiego. Rosyjskie media twierdzą, że w ogniu stanęło „centrum rekreacyjne”.

Rosja wysłała najemników Grupy Wagnera na wschodnią Ukrainę w obliczu ciężkich strat wojskowych – poinformowało Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii 28 marca. W czerwcu Ukraińcom udało się zniszczyć bazę wagnerowców, stadion w Kadijiwce. Do sieci trafiło zdjęcie kłębów dymu nad stadionem w Stachanowe (nowa-stara nazwa Kadijiwki, przywrócona przez okupacyjne władze Ługańskiej Republiki Ludowej – red.).

