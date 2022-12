Zełenski ma propozycję dla Bidena ws. zakończenia wojny. „Dziesięć kroków”

Służba prasowa Kancelarii Prezydenta Ukrainy przekazała, że w trakcie rozmowy z amerykańskim przywódcą poruszono kwestię inicjatywy zwołania światowego szczytu pokojowego. Wcześniej Wołodymyr Zełenski mówił o swoim pomyśle przywódcom podczas szczytu G20. Jego plan przewiduje m.in. ukaranie winnych zbrodni wojennych, wycofanie wszystkich wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy, przywrócenie integralności terytorialnej kraju oraz uwolnienie wszystkich jeńców wojennych i deportowanych.

Wojna w Ukrainie. Rozmowa Biden-Zełenski

Podczas niedzielnej rozmowy Zełenski podkreślił, że Ukraina dąży do pokoju i zwrócił uwagę na znaczenie konsolidacji międzynarodowych wysiłków dla osiągnięcia tego celu. Prezydent Ukrainy podziękował Joe Bidenowi za kolejny pakiet pomocy obronnej ogłoszony 9 grudnia, a także za wspieranie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Poinformował też o skutkach rosyjskich ostrzałów rakietowych, które zniszczyły ok. 50 proc. infrastruktury energetycznej kraju.

„Prezydent Ukrainy przedstawił formułę pokojową, która obejmuje dziesięć krytycznych kroków, których realizacja umożliwi zakończenie wojny” – przekazało biuro prasowe. Zełenski zaapelował też do Bidena, by zrobił wszystko, co możliwe, by pomóc chronić ludność cywilną Ukrainy i jej infrastrukturę krytyczną. Późniejszym wieczorem opublikował wiadomość wideo, w której poinformował o „mocnych porozumieniach”.

Andrij Jermak, szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w wyjątkowy sposób relacjonował na Twitterze rozmowę telefoniczną między prezydentami Ukrainy i USA. Opublikował emoji pocisku, prawdopodobnie wskazując na nową pomoc wojskową ze strony Stanów.

USA zapewniają o wsparciu dla Ukrainy

Do rozmowy odniosła się także strona amerykańska. „Prezydent Joe Biden rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim, aby podkreślić stałe wsparcie USA dla obrony Ukrainy, podczas gdy Rosja kontynuuje ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną. Prezydent Biden podkreślił, że Stany Zjednoczone priorytetowo traktują wysiłki na rzecz wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy poprzez pomoc w zakresie bezpieczeństwa, w tym ogłoszenie 9 grudnia 275 milionów dolarów dodatkowej amunicji i sprzętu, systemów przeciwdziałających rosyjskiemu użyciu bezzałogowych statków powietrznych” – podał Biały Dom.

Zwrócono uwagę, że Biden z zadowoleniem przyjął deklarowaną przez prezydenta Zełenskiego otwartość na kwestię „sprawiedliwego pokoju” opartego na podstawowych zasadach zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Potwierdził zobowiązanie USA do dalszego zapewniania Ukrainie bezpieczeństwa, pomocy gospodarczej i humanitarnej, pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za jej zbrodnie wojenne i okrucieństwa oraz nałożenia kosztów na Rosję za jej agresję.

