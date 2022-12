NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Nocne eksplozje w rosyjskim obwodzie. „Obudziły całe miasto”

Dziewiąty pakiet sankcji gospodarczych przeciwko Rosji miał wejść w życie wyjątkowo gładko i bez większych problemów. Rzeczywistość okazała się być jednak mało zaskakująca;



Ukraińcy uszkodzili most w Melotopolu. To jeden z bardziej strategicznych mostów obok Mostu Krymskiego, wykorzystywany przez Rosjan do transportu sprzętu ze wschodu;



Wołodymyr Zełenski przyznał, że jeśli Władimir Putin umrze, to nie będzie żadnej wojny, bo rosyjskim politykom będzie bardzo ciężko. Prezydent Ukrainy tłumaczył, że wówczas Rosjanie zajmą się sprawami wewnętrznymi;



W Paryżu doszło do spotkania Brigitte Macron z Ołeną Zełenską. Rozmowę żon prezydentów Francji i Ukrainy zdominował jeden temat.



07:18 Silne eksplozje w rosyjskim Briańsku



twitter.com 07:16 Władze Holandii są gotowe powołać przy wsparciu ONZ nowy trybunał do rozpatrywania zbrodni wojennych Federacji Rosyjskiej w Ukrainie - donosi agencja Unian 07:10 Prezydent Rosji Putin, ze względu na swoje krwiożercze ambicje i chęć kontynuowania wojny na pełną skalę w Ukrainie, traci możliwość prowadzenia kampanii geopolitycznych na całym świecie. Dyktator planuje wydać jeszcze więcej pieniędzy na agresję przeciwko naszemu krajowi, co mocno uderzy w rosyjski budżet - wynika z analizy ISW 07:00 Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa rozpłakała się, czytając wiersz rosyjskiego poety Włodzimierza Wysockiego. Nagranie trafiło do mediów społecznościowych.



Maria Zacharowa czytała rosyjski wiersz. W pewnej chwili zalała się łzami 06:47 Ukraińskie wojska mogą wejść w czwartą fazę kontrofensywy, która odbędzie się na Zaporożu - uważają dziennikarze Forbesa. 06:35 Ze względu na dużą intensywność użycia artylerii, Rosja jest zmuszona do wykorzystania pocisków wyprodukowanych ponad 40 lat temu, które charakteryzują się dużą awaryjnością - wynika z ustaleń Pentagonu 06:31 Przywódcy G7 twierdzą, że Putin zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za inwazję na Ukrainę, a Rosja zapłaci za szkody 06:21 Niemcy wciąż nie dostarczają Ukrainie nowoczesnych czołgów, ale nadal wysyłają inne rodzaje broni, w tym w szczególności haubice samobieżne - donosi Ukraińska Prawda

