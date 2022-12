NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Ostrzeżenie dla krajów NATO. „Putin działa wbrew logice”

W środę we wczesnych godzinach rannych w Kijowie było słychać wybuchy. Gubernator sąsiadującego obwodu żytomierskiego ostrzegł przed drugą falą ataku dronów;



Z nieoficjalnych doniesień CNN oraz Reutersa wynika, że na Ukrainę wkrótce mogą trafić wyrzutnie Patriot. Amerykańska administracja ma być o krok od podjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie;



Grupa zajmująca się monitorowaniem białoruskich wojsk informuje o kolejnych ruchach tamtejszej armii po decyzji Aleksandra Łukaszenki ws. sprawdzenia gotowości bojowej. Z Brześcia w stronę Małoryta oraz Mokrany zmierza spory konwój. Z Witebska do Brześcia jedzie natomiast pociąg.



08:43 Z Rosji znów wyjeżdżają całe eszelony nikomu niepotrzebnych Witalijów, Iwanów i Andriejów, których życie, według władz ich kraju, nabiera sensu dopiero wtedy, gdy sparaliżowani zimnem, toczeni zapaleniem płuc, zginą w ostrzale pełnego kałuż okopu. Wtedy to, na chwilę, są bohaterami, obrońcami ojczyzny, by zaraz stać się gruzem 200.



Sens życia według Putina. Szokujące słowa dyktatora do matek żołnierzy. „Wódka i inne rzeczy” 08:31 Alarm przeciwlotniczy w Kijowie został odwołany o 9 rano (godz. 8 czasu polskiego) 08:24 Rosyjska propaganda realizuje kolejną odsłonę działań informacyjnych wymierzonych w Polskę. Kreml sugeruje, że Polacy mają dość pomocy Ukrainie, bo odbija się ona negatywnie na sytuacji w naszym kraju - napisał Stanisław Żaryn 07:51 W środę rano, po ogłoszeniu alarmu powietrznego, ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 11 wrogich dronów Shahed 07:36 Siły Białoruskie raczej nie zaatakują Ukrainy pomimo nagłego sprawdzenia gotowości wojskowej - ocenia ISW



twitter.com 07:33 Komisja Europejska zapowiedziała we wtorek, że dostarczy Ukrainie 30 milionów żarówek LED, by zmniejszyć zużycie prądu w kraju. 07:11 W Stanach Zjednoczonych pięciu Rosjan oskarżono o zakup technologii wojskowej dla rosyjskiego sektora obronnego w celu obejścia sankcji. Jeden z nich jest oficerem FSB - donosi niezależny portal Meduza 06:59 „Rosja nadal wykorzystuje koncepcję terroryzmu jako ram prawnych dla wewnętrznych represji” – zwraca uwagę w najnowszej analizie Instytut Studiów na Wojną (ISW).



W Rosji zaostrzają się represje wewnętrzne. Kreml znalazł pretekst 06:36 W obwodzie kijowskim i żytomierskim słychać alarmy przeciwlotnicze 06:30 Sojusznicy USA i NATO muszą być przygotowani na wszelkie ewentualności, ponieważ prezydent Rosji Władimir Putin jest człowiekiem lekkomyślnym - powiedziała ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki przy NATO Julianne Smith 06:10 W środę we wczesnych godzinach rannych w Kijowie było słychać wybuchy. Gubernator sąsiadującego obwodu żytomierskiego ostrzegł przed drugą falą ataku dronów.



Alarm przeciwlotniczy w Kijowie. Chwilę później słychać było wybuchy

Czytaj też:

Śledzą wojska w Białorusi. Tajemnicze ruchy po decyzji Aleksandra Łukaszenki

Czytaj też:

Niezapowiedziany ruch Łukaszenki. Polecił sprawdzić gotowość bojową wojsk