NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Rosja zaostrza kary za dywersję i dostarcza sprzęt na Białoruś

17:55 Do sieci trafiło nagranie, dokumentujące gaszenie pożaru dużego magazynu w Chersoniu. Budynek zapalił się na skutek rosyjskiego ostrzału rakietowego.



„Magazyn o powierzchni 6000 m kw zapalił się ok. godz. 5 rano w wyniku ostrzału nieprzyjaciela. Pożar został ugaszony o godz. 15:30” - czytamy w komunikacie straży pożarnej w Chersoniu.



Niestety, jak donosi rzecznik lokalnej administracji wojskowej Dmytro Pletenczuk, w środowym ostrzale Chersonia zginął ośmioletni chłopiec.



twitter.com 17:29 Słynny amerykański politolog Francis Fukuyama z Uniwersytetu Stanforda ocenił, że Ukraina może odzyskać okupowany od 2014 r. Półwysep Krymski już w przyszłym roku.



- Myślę, że powrót Krymu nie jest wykluczony w 2023 r. W tej chwili oni [Ukraińcy - red." target="_blank"> muszą odbić obwód chersoński, a następnie wyzwolić obwód zaporoski. W ten sposób mogą po prostu odciąć Krym od Rosjan i pozbawić ich możliwości realizacji dostaw na półwysep - tłumaczył Fukuyama w rozmowie z rozgłośnią „Głos Ameryki”.



Podkreślił, że Ukraińcy uderzyli w październiku na łączący Krym z Rosją Most Kerczeński, co już teraz utrudnia okupantom utrzymanie swoich wojsk na półwyspie.



Politolog uważa, że „będziemy świadkami kolejnego upokarzającego wycofania się”. Jego zdaniem, ​​wycofanie się Rosji z Krymu nie doprowadzi do użycia przez Władimira Putina broni atomowej. 17:17 Deputowany partii „Sprawiedliwa Rosja” Oleg Niłow pozwolił sobie na skandaliczny „żart”.



- Chłopiec Wowa z Kijowa marzy o rakietach. Wowa, dostaniesz rakiety, poczekaj - powiedział rosyjski poseł.



Jak donosi niezależny, białoruski portal Nexta, te szokujące słowa padły w trakcie imprezy charytatywnej pod hasłem „Drzewo życzeń”, zorganizowanej w siedzibie rosyjskiej Dumy Państwowej.



twitter.com 16:52 Prezydent Wołodymyr Zełenski odbył rozmowę telefoniczną z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych António Guterresem.



„Podziękowałem za udział we wtorkowej konferencji Solidarni z narodem Ukrainy w Paryżu. Omawialiśmy naszą formułę pokojową (...) Zaapelowałem o jak najszybsze wysłanie ekspertów ONZ do ukraińskich obiektów energetycznych. Będziemy rozwijać Inicjatywę Zbożową Morza Czarnego i program Zboże z Ukrainy” – czytamy we wpisie Zełenskiego.



Warto wspomnieć, że państwa uczestniczące we wspomnianej konferencji w Paryżu zadeklarowały przekazanie Ukrainie wsparcia o łącznej wartości blisko miliarda euro.



Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli Von der Leyen hub, z którego dary będą trafiać nad Dniepr, zostanie utworzony w naszym kraju.



twitter.com 16:32 Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubiniec zrelacjonował, że w wyzwolonym Chersoniu odkryto przeznaczoną dla dzieci salę tortur.



Przypomnijmy, że stolica obwodu chersońskiego została wyzwolona spod okupacji w pierwszej połowie listopada.



Łubiniec opowiadał, że więzione przez Rosjan dzieci otrzymywały niewystarczającą ilość wody i prawie żadnego jedzenia, a także były poddawane psychicznemu znęcaniu się.



Na przykład wmawiano dzieciom, że zostały porzucone przez rodziców i nigdy już nie wrócą do domu.



- W jednej z sal tortur znajdowała się cela dla dzieci. Pewien 14-latek został zatrzymany i torturowany tylko za to, że robił zdjęcia zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego (...) To pierwszy raz, gdy odnotowaliśmy tortury dzieci. Myślałem, że po Buczy i Irpieniu... Ale w Chersoniu naprawdę sięgnęliśmy dna - skomentował Łubiniec.



twitter.com 16:24 Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ocenił, że Władimir Putin całkowicie rozminął się z rzeczywistości.



Scholz tłumaczył, że Putin liczył nie tylko na łatwe podbicie Ukrainy, ale również na niewspieranie jej przez kraje Zachodu w walce z okupantem.



- Żaden z planów rosyjskiego prezydenta nie zadziałał, a sam Putin znalazł się w międzynarodowej izolacji. Planując [napaść na Ukrainę - red." target="_blank">, miał błędne wyobrażenie o odwadze Ukraińców, o Europie, o nas, o naturze naszej demokracji, o naszym pragnieniu przeciwstawienia się szaleństwu wielkiego mocarstwa i imperializmowi – stwierdził Scholz. 16:06 Ukraińcy masowo deklarują, że rosyjskie ataki na infrastrukturę elektroenergetyczną nie złamią ich oporu w walce z najeźdźcą.



Przypomnijmy, że skala zniszczeń - np. elektrociepłowni, stacji transformatorowych czy linii przesyłowych - jest szacowana na ok. 50 proc.



Brytyjskie ministerstwo obrony opublikowało przejmujący klip, który obrazuje obecne nastroje w społeczeństwie Ukrainy.



„Siły rosyjskie próbują zniszczyć ukraińskie dostawy energii elektrycznej, wody i ciepła. Mają nadzieję złamać ducha tych ludzi. Jednak ukraińscy cywile wykazują niezachwianą determinację w obliczu przerażającej wojny Putina, znajdując światło w najciemniejszych miejscach” - czytamy w opisie nagrania.



twitter.com 15:55 Prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał Parlament Europejski do natychmiastowego powołania specjalnego trybunału, który osądzi rosyjskie zbrodnie na Ukrainie.



Zełenski wystosował ten apel podczas ceremonii wręczenia nagrody im. Sacharowa dla narodu ukraińskiego.



Przemówienie prezydenta Ukrainy odbyło się oczywiście za pośrednictwem łącza internetowego.



- Trzeba działać teraz, nie czekając na koniec wojny, aby postawić przed sądem wszystkich, którzy ją rozpętali i zapobiec powtórzeniu się agresji. Będzie to najskuteczniejsza ochrona wolności, praw człowieka, praworządności i innych wartości, które z państwem dzielimy, czego wyrazem jest w szczególności ta nagroda Parlamentu Europejskiego – tłumaczył Zełenski. 15:37 Władze Białorusi uchwaliły zmiany w prawie, które umożliwiają pozbawienie białoruskiego obywatelstwa „za ekstremizm”.



Od teraz, mieszkający za granicą Białorusini mogą zostać pozbawieni obywatelstwa, jeśli zostaną uznani przez białoruski wymiar sprawiedliwości za ekstremistów. 15:29 Na skutek rosyjskiego ostrzału, dzielnica mieszkaniowa Korabel w Chersoniu została pozbawiona dostaw ciepła. Najeźdźcy uszkodzili m.in. przepompownię, która dostarcza wodę do lokalnej elektrociepłowni.



Władze Chersonia oświadczyły, że nie ma możliwości szybkiego usunięcia zniszczeń i przywrócenia funkcjonowania sieci ciepłowniczej.



Co gorsza, istnieje duże prawdopodobieństwo, że na skutek kolejnych ostrzałów dzielnica Korabel zostanie niebawem pozbawiona także dostępu do energii elektrycznej.



W związku z tym, mieszkańcy dzielnicy Korabel zostali wezwani do ewakuowania się. 15:20 Wiceszef ministerstwa obrony Ukrainy Hanna Malar oświadczyła, że po 1 stycznia może nastąpić kolejna fala mobilizacji do ukraińskiej armii.



Malar wyjaśniła, że Siły Zbrojne Ukrainy muszą odrobić poniesione na froncie straty, w tym umożliwić efektywne leczenie rannych żołnierzy. 15:09 W rozmowie z amerykańską telewizją CNN, rosyjski dezerter ujawnił szokujące praktyki okupantów na Ukrainie.



Relacjonował, że jego oddział otrzymał „bezpośredni rozkaz zabicia” każdego – zarówno wojskowych, jak i cywilów – kto rozpowszechnia informacje o pozycjach jednostki.



– Jeżeli ktoś miał telefon, wolno nam było do niego strzelać – skwitował dezerter.



Wstrząsająca relacja rosyjskiego dezertera. „Jeżeli ktoś miał telefon, wolno nam było do niego strzelać” 14:57 W graniczącym z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim w Rosji trwa budowa umocnień obronnych.



Składają się one m.in. z rowów i zapór przeciwczołgowych i zasieków z drutu kolczastego.



Przypomnijmy, że w wyniku ukraińskiej kontrofensywy rosyjscy okupanci zostali całkowicie wypchnięcie z graniczących ze wspomnianym regionem obwodów charkowskiego i sumskiego.



twitter.com 14:50 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła przeszukania w biurach i mieszkaniach przedstawicieli zdelegalizowanych Partii Komunistycznej oraz „Jedna Ruś”.



Przeszukań dokonano w trzech miastach: w Kijowie, Dnieprze i Krzywym Rogu.



Funkcjonariusze SBU ujawnili broń, wstęgi św. Jerzego oraz flagi państwa agresora.



Ponadto, odkryli magazyny z nasyconą rosyjską propagandą literaturą i ulotkami. Wiele materiałów obyło opatrzonych symbolami Związku Radzieckiego.



Materiały wzywały do wspierania rosyjskich okupantów i zawierały „rekomendacje”, dotyczące brutalnego przejęcia władzy na Ukrainie.



„Według informacji operacyjnych funkcjonariusze Komunistycznej Partii Ukrainy planowali wykorzystać cały arsenał narzędzi propagandowych do prowadzenia kampanii i imprez masowych na rzecz wroga, w przypadku zajęcia Kijowa i obwodu dniepropietrowskiego” – czytamy w komunikacie SBU.



Zatrzymanym w trakcie przeszukań zostaną postawione zarzuty dotyczące działań na rzecz „gwałtownej zmiany lub obalenia ustroju konstytucyjnego lub przejęcia władzy państwowej”.



twitter.com 14:30 Władze Francji i Włoch zatwierdziły wniosek Ukrainy o dostarczenie systemów obrony przeciwrakietowej Mamba (SAMP-T).



Mamba to jeden z najpopularniejszych tego rodzaju systemów na świecie, obok amerykańskiego Patriot czy rosyjskiego S-300.



Zgoda zarówno Paryża, jak i Rzymu była niezbędna, gdyż system jest efektem francusko-włoskiej współpracy.



Francja zobowiązała się do możliwie szybkiego dostarczenia Ukrainie wyrzutni, zaś Włochy radarów.



twitter.com 14:23 Jak wynika z ustaleń amerykańskiego dziennika „The New York Times”, miejscowość Melitopol w obwodzie zaporoskim może stać się niebawem najgorętszym punktem na froncie wojny na Ukrainie.



Wyzwolenie Melitopola spod rosyjskiej okupacji pomogłoby Ukrainie odzyskać nie tylko cały region Zaporoża, ale także resztę sąsiedniego obwodu chersońskiego.



Tym samym, Rosjanie mogliby zostać zostać wypchnięci „z powrotem” na okupowany Półwysep Krymski. 14:14 W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyła się ceremonia wręczenia przedstawicielom narodu ukraińskiego tegorocznej nagrody im. Sacharowa.



Została ona ustanowiona w 1988 r., aby uhonorować osoby i organizacje broniące praw człowieka i podstawowych wolności.



Jej nazwa upamiętnia radzieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrieja Sacharowa. Składa się z dyplomu oraz nagrody w wysokości 50 000 euro.



Nagrodę wręczyła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. W trakcie swojego przemówienia, podkreśliła niebywałą odwagę i poświęcenie Ukraińców w obronie ojczyzny.



- Przesłanie Europy jest jasne: stoimy po stronie Ukrainy. Nie odwrócimy wzroku. Ukraińcy walczą na wojnie nie tylko o niepodległość, ale także o wartości. Wartości, które leżą u podstaw naszego życia w Unii Europejskiej i które od dawna mamy komfort uważać za dane raz na zawsze - mówiła Metsola.



twitter.com 13:59 W środowego trakcie przemówienia w Bundestagu, lider Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Friedrich Mertz wezwał kanclerza Olafa Scholza, aby wydał wreszcie decyzję ws. przekazania czołgów Ukrainie.



Mertz tłumaczył, że Niemcy po długich wahaniach przesłały Ukrainie kilka ważnych systemów uzbrojenia, lecz ukraińskiej armii wciąż brakuje czołgów i transporterów opancerzonych.



Zdaniem Mertza, Scholz „od prawie 10 miesięcy po rozpoczęciu tej wojny nieustannie chowa się za partnerami z NATO”, choć Niemcy mogą podjąć wspomnianą decyzję samodzielnie.



- To, że Ukraina nie otrzyma tej pomocy, zależy w dużej mierze od was osobiście (...) Im więcej pomożemy, tym szybciej ta wojna się skończy (...) Putin i jego zbrodniczy reżim nie docenili odporności Ukrainy, jej zdolności do oporu, zdolności bojowej jej armii, niezłomności jej przywództwa na czele z prezydentem Zełenskim, gotowości jej narodu do poświęceń i cierpienia – powiedział Mertz. 13:47 Rosyjski prokurator generalny Igor Krasnow opowiedział się za wymianą doświadczeń z Iranem w walce z „masowymi niepokojami”.



Przypomnijmy, że od końca września przez Iran przetaczają się największe protesty od czasu rewolucji islamskiej w 1979 r.



Bezpośrednią przyczyną protestów była śmierć 22-letniej Mahsy Amini, aresztowanej przez policję obyczajową za brak hidżabu. Kilka dni później kobieta zmarła w szpitalu.



Oficjalnie, przyczyną śmierci był zły stan zdrowia 22-latki. Jednak znaczna część irańskiej opinii publicznej jest przekonana, że została ona zakatowana przez służby bezpieczeństwa.



Władze w Teheranie wykonały niedawno wyroki śmierci na dwóch osobach, skazanych za udział w protestach. 13:39 Prezydent Turcji Recep Erdoğan ponownie zaoferował wcielenie się w rolę mediatora w rozmowach między Rosją a Ukrainą.



Erdoğan zadeklarował to podczas trójstronnego szczytu z udziałem prezydentów Azerbejdżanu i Turkmenistanu.



Podkreślił, że liczy na wynegocjowanie najpierw zawieszenia broni, a później długotrwałego pokoju.



Dodał, że wojna nad Dnieprem zagraża m.in. bezpieczeństwu żywnościowemu w wielu regionach i wywołała wysoką inflację na całym świecie.



- Widzieliśmy, że jeśli dyplomacja otrzyma szansę w porozumieniu w sprawie zboża i wymiany jeńców, wówczas droga do pokoju może zostać otwarta. Kontynuujemy negocjacje z panem Putinem i Zełenskim w tym kierunku - oświadczył turecki prezydent. 13:20 Komisja Europejska ogłosiła w środę, że wypłaciła Ukrainie 500 mln euro wsparcia.



To trzecia i ostatnia transza nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej dla ukraińskiej gospodarki.



Skala strat wyrządzonych przez Rosjan nad Dnieprem jest porażająca. Jak wynika z szacunków władz w Kijowie, od 24 lutego do 1 czerwca ukraińska gospodarka poniosła szkody w wysokości ok. 350 miliardów dolarów.



Premier Ukrainy Denys Szmyhal alarmuje, że do końca tego roku wspomniana kwota najprawdopodobniej ulegnie podwojeniu, czyli wzrośnie do ok. 700 miliardów dolarów.



twitter.com 13:10 Do sieci trafiło nagranie, dokumentujące rosyjski atak rakietowy na siedzibę administracji wojskowej w centrum Chersonia.



W ciągu minionej doby, Rosjanie wystrzelili 42 pociski w kierunku Chersonia, w wyniku czego zginęła jedna osoba.



Przypomnijmy, że na skutek ukraińskiej kontrofensywy Rosjanie wycofali się z tej miejscowości w pierwszej połowie listopada.



twitter.com 12:55 W środę 14 grudnia nastąpiła kolejna wymiana jeńców. Do Ukrainy wróciło 64 żołnierzy Sił Zbrojnych.



Jak powiedział szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, bojownicy, którzy wrócili z rosyjskiej niewoli, walczyli na kierunku donieckim i ługańskim 12:44 Papież Franciszek w środę 14 grudnia zaapelował do wiernych Kościoła katolickiego o „skromne święta”. Chciałby, aby zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przesyłać na Ukrainę, do osób poszkodowanych w wojnie.



Papież Franciszek ma apel przed świętami. Chce wspomóc Ukrainę 12:35 Aktor Jean-Claude Van Damme pojawił się na Ukrainie:



twitter.com 12:26 W obwodzie kijowskim eksplodowała rosyjska mina. Okupanci musieli zostawić ją przed ucieczką z tego rejonu Ukrainy.



facebook.com 12:19 Amerykański think tank ISW donosi o "pogłębiającej się przepaści" między raportami rosyjskiego ministerstwa obrony, a tym, czego doświadczają zwykli żołnierze na froncie. Spotyka się to ze sprzeciwem ze strony rosyjskich blogerów wojennych, którzy od dłuższego czasu oburzają się na prezentowaną w mediach głównego nurtu fikcję i wzywają do uzdrowienia armii. 11:58 Przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk poinformował o spełnieniu przez jego kraj wszystkich warunków, które Komisja Europejska uznała za konieczne do rozpoczęcia negocjacji w sprawie rozszerzenia Wspólnoty. Rada Najwyższa Ukrainy po ich spełnieniu jest gotowa do rozpoczęcia negocjacji z Unią Europejską. 11:39 Rosyjski agent działający w Kramatorsku skazany na 14 lat więzienia.



twitter.com 11:25 Kreml poinformował w środę, że nie otrzymał żadnych propozycji bożonarodzeniowego wstrzymania ognia. 11:14 Efekt rosyjskiego ostrzału w Doniecku. Nie żyje co najmniej jeden cywil:



twitter.com 11:01 Papież Franciszek wezwał wiernych Kościoła katolickiego do skromnych świąt i wysłania zaoszczędzonych pieniędzy na Ukrainę, do potrzebujących. 10:51 W stanach operowano jednego z obrońców Mariupola, który do walczy w Azowstalu:



twitter.com 10:38 Antoin Geraszczenko informuje o wywiadzie rosyjskiej telewizji regionalnej z żołnierzem, który z ukraińskiej niewoli wrócił po wymianie jeńców. Mężczyzna miał przyznać, że Ukraińcy przestrzegają Konwencji Genewskiej. Wywiad po pewnym czasie zniknął z sieci. 10:25 - Unia Europejska jest zjednoczona w pomocy dla Ukrainy - powiedział w środę przed niemieckim parlamentem kanclerz Olaf Scholz. 10:12 Liczba Rosjan zabitych podczas wojny w Ukrainie zbliża się do 100 tys.



twitter.com 09:55 Strona ukraińska przekazała, że zestrzelono wszystkie drony, które wzięły udział w środowym ataku na Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski pogratulował obronie przeciwlotniczej i podziękował jej za obronę miasta. 09:42 Władze Kijowa poinformowały, że na skutek porannego ataku na stolicę, uszkodzonych zostało 5 budynków: cztery mieszkalne i jeden o charakterze administracyjnym. 09:36 Dom w Kijowie zniszczony po ataku rosyjskich dronów:



twitter.com 09:27 Rosjanin chciał walczyć po stronie Ukrainy. Jego proces zakończył się skazaniem oraz wyrokiem 4 lat i 8 miesięcy więzienia.



twitter.com 09:16 Dla dzieci w wieku od 14 do 18 lat Rosjanie utworzą ośrodki wychowania patriotycznego oraz szkolenia wojskowego i sportowego. Program przewiduje m.in. szkolenia przeciwpożarowe i inżynieryjne i sterowanie dronami



08:43 Z Rosji znów wyjeżdżają całe eszelony nikomu niepotrzebnych Witalijów, Iwanów i Andriejów, których życie, według władz ich kraju, nabiera sensu dopiero wtedy, gdy sparaliżowani zimnem, toczeni zapaleniem płuc, zginą w ostrzale pełnego kałuż okopu. Wtedy to, na chwilę, są bohaterami, obrońcami ojczyzny, by zaraz stać się gruzem 200.



Sens życia według Putina. Szokujące słowa dyktatora do matek żołnierzy. „Wódka i inne rzeczy” 08:31 Alarm przeciwlotniczy w Kijowie został odwołany o 9 rano (godz. 8 czasu polskiego) 08:24 Rosyjska propaganda realizuje kolejną odsłonę działań informacyjnych wymierzonych w Polskę. Kreml sugeruje, że Polacy mają dość pomocy Ukrainie, bo odbija się ona negatywnie na sytuacji w naszym kraju - napisał Stanisław Żaryn 07:51 W środę rano, po ogłoszeniu alarmu powietrznego, ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 11 wrogich dronów Shahed 07:36 Siły Białoruskie raczej nie zaatakują Ukrainy pomimo nagłego sprawdzenia gotowości wojskowej - ocenia ISW



twitter.com 07:33 Komisja Europejska zapowiedziała we wtorek, że dostarczy Ukrainie 30 milionów żarówek LED, by zmniejszyć zużycie prądu w kraju. 07:11 W Stanach Zjednoczonych pięciu Rosjan oskarżono o zakup technologii wojskowej dla rosyjskiego sektora obronnego w celu obejścia sankcji. Jeden z nich jest oficerem FSB - donosi niezależny portal Meduza 06:59 „Rosja nadal wykorzystuje koncepcję terroryzmu jako ram prawnych dla wewnętrznych represji” – zwraca uwagę w najnowszej analizie Instytut Studiów na Wojną (ISW).



W Rosji zaostrzają się represje wewnętrzne. Kreml znalazł pretekst 06:36 W obwodzie kijowskim i żytomierskim słychać alarmy przeciwlotnicze 06:30 Sojusznicy USA i NATO muszą być przygotowani na wszelkie ewentualności, ponieważ prezydent Rosji Władimir Putin jest człowiekiem lekkomyślnym - powiedziała ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki przy NATO Julianne Smith 06:10 W środę we wczesnych godzinach rannych w Kijowie było słychać wybuchy. Gubernator sąsiadującego obwodu żytomierskiego ostrzegł przed drugą falą ataku dronów.



Alarm przeciwlotniczy w Kijowie. Chwilę później słychać było wybuchy

Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Ukraina ma coraz mniej czasu. Ta euforia jest szkodliwaCzytaj też:

Amerykański przytyczek w nos kanclerza Olafa Scholza. Koniec wymówek dla Niemców