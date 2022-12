NA ŻYWO: Duma za zniesieniem kar za zbrodnie popełnione przez Rosję w Ukrainie

9:28 Agencja Reutera informuje, że siły ukraińskie ostrzelały w nocy kontrolowane przez Rosję Donieck w ramach jednego z największych ataków od lat – poinformowali w czwartek rosyjscy urzędnicy na terenach anektowanych. Reuters nie był w stanie zweryfikować doniesień z pola bitwy obu ze stron. 8:45 W Angarsku na Syberii doszło do eksplozji i pożaru w ogromnej rafinerii ropy naftowej. Więcej piszemy o tym tutaj. Wybuch i pożar w Rosji. Sejsmolodzy myśleli, że to trzęsienie ziemi 8:33 13 grudnia 2022 r. Białoruś przeprowadziła przedterminową kontrolę gotowości bojowej swoich sił zbrojnych – donosi wywiad brytyjskiego resortu obrony. Ćwiczenia mają się odbywać w północno-zachodniej części kraju, z dala od granicy z Ukrainą. „Ponadto Rosja wysłała ostatnio na Białoruś dodatkowe jednostki zmobilizowanych rezerwistów” – pisze. Zauważa przy tym, że jest mało prawdopodobne, aby ćwiczące wojska białoruskie i rosyjskie były zdolne do przeprowadzenia udanego nowego ataku na północną Ukrainę. 8:30 Doradcy Xi Jinpinga chcą, by rząd zacieśnił relację z Rosją i to niezależnie od trwającej inwazji na Ukrainę. Więcej piszemy o tym tutaj. „Zwrot w stosunkach Rosji z Chinami”. Inwazja na Ukrainę to nie przeszkoda dla Pekinu 8:27 W czwartek 15 grudnia Zgromadzenie Ogólne ONZ rozpatrzy rezolucję „Sytuacja w zakresie praw człowieka w czasowo okupowanej Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopol na Ukrainie” – donosi Ukrinform. 8:09 Portal POLITICO donosi, że w czwartek wieczorem Polska odmówiła poparcia umowy pakietowej mającej na celu uwolnienie 18 miliardów euro pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy, a także dwóch niepowiązanych ze sobą decyzji w sprawie Węgier w związku z obawami dotyczącymi odrębnego planu minimalnych stawek podatku od osób prawnych. Takie informacje przekazało czterech unijnych dyplomatów.– 7:57 Szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko poinformował, że w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęło dwóch cywilów w obwodzie donieckim, a cztery osoby zostały ranne. „14 grudnia poinformowano o dwóch cywilach z obwodu donieckiego zabitych przez Rosjan: w Bachmucie i Rozdoliwce. W obwodzie donieckim cztery osoby zostały ranne” –czytamy w komunikacie. 7:49 Agencja UNIAN informuje o eksplozji na terenie rafinerii ropy Angarsku w obwodzie irkuckim w Rosji. Dwie osoby zginęły. twitter.com 7:20 „Wróg nadal koncentruje swoje wysiłki na prowadzeniu działań ofensywnych na kierunkach Bachmutu i Awdijiwki. Próbuje poprawić pozycję taktyczną na kierunkach Kupiańska, Łymanu i Zaporoża. Na innych kierunkach wróg próbuje powstrzymać działania jednostek Sił Obronnych Ukrainy” – czytamy w komunikacie ukraińskich sił zbrojnych. 7:11 Ołeksij Kuleba, szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej poinformował, że w obwodzie kijowskim odnowiono ponad 4,5 tysiąca obiektów zniszczonych podczas wojny. To m.in. budynki mieszkalne, wieżowce, placówki oświaty i służby zdrowia. 6:59 Tylko 7 proc. obywateli Ukrainy aktywnie przygotowuje się do przeprowadzki w inne miejsce w czasie zimy – podała Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji. 2/3 respondentów stwierdziło, że nie chce opuścić domu nawet w razie długotrwałej przerwy w dostępie do podstawowych mediów. 6:56 Moskwa poinformowała, że po prawie 10 miesiącach wojny w Ukrainie nie przewiduje się „świątecznego zawieszenia broni”, odrzucając wezwanie Kijowa do rozpoczęcia wycofywania wojsk przed Bożym Narodzeniem. Miałby być to krok do zakończenia największego konfliktu w Europie od czasów drugiej wojny światowej. Informuje o tym Reuters. 6:40 Analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) uważają, że wojska rosyjskie mogą rozpocząć ofensywę na zachodzie obwodu donieckiego, próbując przejąć cały region. 6:23 Meduza donosi, że deputowani do rosyjskiej Dumy Państwowej w pierwszym czytaniu zatwierdzili projekt ustawy znoszącej odpowiedzialność karną za zbrodnie na okupowanych terytoriach Ukrainy. Projekt odnosi się do czynów popełnionych na terytoriach samozwańczej Donieckich oraz Ługańskiej Republik Ludowych oraz okupowanych częściach obwodów zaporoskiego i chersońskiego przed 30 września 2022 r. To data formalnej aneksji terytoriów ukraińskich przez Kreml. 6:00 Zapraszamy do śledzenia nowych informacji z wojny w Ukrainie.