NA ŻYWO: Duma za zniesieniem kar za zbrodnie popełnione przez Rosję w Ukrainie

6:59 Tylko 7 proc. obywateli Ukrainy aktywnie przygotowuje się do przeprowadzki w inne miejsce w czasie zimy – podała Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji. 2/3 respondentów stwierdziło, że nie chce opuścić domu nawet w razie długotrwałej przerwy w dostępie do podstawowych mediów. 6:56 Moskwa poinformowała, że po prawie 10 miesiącach wojny w Ukrainie nie przewiduje się „świątecznego zawieszenia broni", odrzucając wezwanie Kijowa do rozpoczęcia wycofywania wojsk przed Bożym Narodzeniem. Miałby być to krok do zakończenia największego konfliktu w Europie od czasów drugiej wojny światowej. Informuje o tym Reuters.– 6:40 Analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) uważają, że wojska rosyjskie mogą rozpocząć ofensywę na zachodzie obwodu donieckiego, próbując przejąć cały region. 6:23 Meduza donosi, że deputowani do rosyjskiej Dumy Państwowej w pierwszym czytaniu zatwierdzili projekt ustawy znoszącej odpowiedzialność karną za zbrodnie na okupowanych terytoriach Ukrainy. Projekt odnosi się do czynów popełnionych na terytoriach samozwańczej Donieckich oraz Ługańskiej Republik Ludowych oraz okupowanych częściach obwodów zaporoskiego i chersońskiego przed 30 września 2022 r. To data formalnej aneksji terytoriów ukraińskich przez Kreml.