NA ŻYWO: Duma za zniesieniem kar za zbrodnie popełnione przez Rosję w Ukrainie

6:40 Analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) uważają, że wojska rosyjskie mogą rozpocząć ofensywę na zachodzie obwodu donieckiego, próbując przejąć cały region. 6:23 Meduza donosi, że deputowani do rosyjskiej Dumy Państwowej w pierwszym czytaniu zatwierdzili projekt ustawy znoszącej odpowiedzialność karną za zbrodnie na okupowanych terytoriach Ukrainy. Projekt odnosi się do czynów popełnionych na terytoriach samozwańczej Donieckich oraz Ługańskiej Republik Ludowych oraz okupowanych częściach obwodów zaporoskiego i chersońskiego przed 30 września 2022 r. To data formalnej aneksji terytoriów ukraińskich przez Kreml. 6:00 Zapraszamy do śledzenia nowych informacji z wojny w Ukrainie.