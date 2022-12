NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Zawieszenie broni na święta? Jest reakcja Rosji

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ostrzegł, że jeśli amerykańskie systemy Patriot zostaną wysłane do Ukrainy, staną się celem dla Rosji.

Głównodowodzący ukraińskiej armii twierdzi, że Rosjanie starają się przygotować kolejny atak na Kijów. Mogłoby do niego dojść w lutym lub marcu przyszłego roku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Rosjan, aby w Boże Narodzenie zaczęli wycofywać się z okupowanych ukraińskich terytoriów. Pojawiły się też doniesienia o możliwym świątecznym zawieszeniu broni. Kreml odpowiada jednoznacznie. – Tematu nie ma w porządku obrad – stwierdził Dmitrij Pieskow.

„Euforia mediów i ekspertów, że Ukraina uderza na cele w głębi Rosji jest nieuzasadniona. Nie mają one charakteru masowego, co by poważnie zmogło rosyjską logistykę” – analizuje gen. Waldemar Skrzypczak.

Więcej informacji przedstawiamy w relacji na żywo.

Wojna w Ukrainie. Relacja na żywo z 15 grudnia – najważniejsze informacje