Na łamach „Ukraińskiej Prawdy” ukazał się felieton sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksija Daniłowa. Ostrzega on, że jeśli „świat nie wyciągnie właściwych wniosków”, to „ukraińska wojna o niepodległość stanie się prologiem do Wielkiej Wojny”. Wymienił też, czego „powinna uczyć historia”. „Nigdy nie idź na kompromis z dyktatorem, to kompromis z diabłem i sumieniem kosztem przyszłości, to odroczony problem, który powróci tak skomplikowany, jak to tylko możliwe” – czytamy dalej

„Nie zatrzymuj się w pół drogi, jeśli wszedłeś do walki, nie akceptuj półśrodków i półdecyzji, idź do końca, tylko całkowite zniszczenie, chirurgiczne usunięcie guza gwarantuje brak nawrotów” – stwierdził Daniłow. Ocenił też, że w trwającej wojnie „nie chodzi tylko o Ukrainę”, a Władimir Putin buduje reżim „o ambicjach globalnych, nie regionalnych”, który jest połączeniem „nazizmu z komunobolszewizmem”.

Daniłow: Formuła tymczasowego rozejmu jest wygrana dla Rosji

Zdaniem Daniłowa, „nieuchronność Wielkiej Wojny można pogrzebać poprzez pogrzebanie reżimu Putina”. Stwierdził też, że „formuła tymczasowego rozejmu jest wygrana dla Rosji”, a „formuła pokoju bez pełnego zwrotu terytoriów i odszkodowania za szkody jest zwycięstwem Rosji”. „Brak zakończenia wojny na Ukrainie zwycięstwem Ukrainy doprowadzi do gwarantowanej odwetowej transformacji w Rosji, jej ostatecznego przekształcenia w totalitarną dyktaturę” – ostrzegł.

Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy ocenił też, że na przełomie XX i XXI wieku Zachód był przekonany o zwycięstwie nad „najohydniejszymi dyktaturami w historii”. Pozwolił jednak pozwolił na stopniową „reinkarnację autorytarnego reżimu” Władimira Putina, który został zbudowany ruinach ZSRR.

Czytaj też:

Co planuje Rosja? Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Czas „przegryzania” i „wyginanie” frontuCzytaj też:

Miedwiediew stawia „zasadnicze pytanie” w czasie wojny. Chwilę później sam sobie odpowiada