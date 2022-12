Łukaszenka nie ma wątpliwości. „Skończylibyśmy jak Ukraina”

Spotkanie Putina z Łukaszenką ma odbyć się w Mińsku w poniedziałek, 19 grudnia – donosi agencja Bielta. Zanim do tego dojdzie, białoruski dyktator zabrał głos ws. relacji ze swoim „najbliższym sąsiadem”. Mówiąc o zacieśnianiu współpracy z Rosją przywołał kwestię „zatwierdzenia pakietu dokumentów integracyjnych w ramach państwa związkowego”. – Programy te w żaden sposób nie wpływają na niepodległość, suwerenność ani Białorusi, ani Rosji – zapewnił.

Media: spotkanie Putin-Łukaszenka odbędzie się 19 grudnia w Mińsku

– Widzę, że sytuacja się teraz nasila. Szczególnie po tych zakrojonych na szeroką skalę negocjacjach, wszyscy będą mówić, że Białoruś nie ma siły, a wszystkie decyzje podejmują Rosjanie. Jeszcze raz chcę podkreślić, że nikt poza nami nie rządzi Białorusią. To są nasze konstytucyjne funkcje, w tym moje. My te funkcje realizujemy – podkreślił.

Łukaszenka dodał, że dopóki Rosja postrzega Białoruś jako suwerenny i niepodległy kraj, to on, jako prezydent, gotowy jest do budowania relacji. – Byliśmy gotowi żyć, służyć, pracować w jednym państwie. Nazywał się Związek Sowiecki. Jednak dostaliśmy tę suwerenność i niepodległość. Musimy to zachować w świętości. Bo naród białoruski tego chce – mówił samozwańczy prezydent.

Łukaszenka mówił o relacjach z Moskwą: nie wszyscy potrafią o tym mówić

Jednocześnie podkreślił znaczenie utrzymywania przyjaznych i sojuszniczych stosunków z Rosją. – Nigdy nie będziemy wrogami Rosji. I nigdy nie będziemy patrzeć z ukosa na Rosję. To jest najbliższe nam państwo, najbliższy nam naród. Myślę, że dopóki będziemy u władzy, będziemy trzymać się tego kursu. Gdyby było inaczej, to byłoby jak w Ukrainie. Wszyscy to rozumieją, ale nie wszyscy potrafią o tym mówić – dodał.

Choć białoruski dyktator wielokrotnie zapewniał, że jego kraj nie zaangażuje się bezpośrednio w wojnę, strona ukraińska ma na ten temat nieco inne zdanie. Nabór ochotników do jednostek obrony terytorialnej oraz przemieszczanie sprzętu wojskowego to w opinii przedstawiciela Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy sygnały świadczące o tym, że Białoruś może szykować się do wojny.