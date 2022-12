Łukaszenka miał się postawić Putinowi. „Prezydent Rosji próbował tuszować porażkę”

19 grudnia Władimir Putin po raz pierwszy od trzech lat złożył wizytę na Białorusi. Rosyjski przywódca spotkał się m.in. z Aleksandrem Łukaszenką. Z doniesień agencji Reutera wynika, że białoruska opozycja obawia się, że Rosja po prostu wchłonie Białoruś. W trakcie spotkania obaj dyktatorzy wyśmiali te twierdzenia. Rosyjski przywódca zapewniał, że nie jest zainteresowany wchłanianiem jakiegokolwiek innego państwa. Dodał, że współpraca z Białorusią świetnie się układa i opiera się na synchronizacji, a nie podległości. – Wypowiedź Władimira Putina to szczyt ironii. Tym bardziej, że od blisko 300 dni próbuje zniszczyć Ukrainę – ocenił rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.



Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy przekazał, że w trakcie wizyty w Mińsku prezydent Rosji próbował nakłonić Aleksandra Łukaszenkę do wysłania wojsk na Ukrainę. Samozwańczy przywódca Białorusi nie ma wielkiej ochoty na ten krok – ocenił Ołeksij Daniłow dodając, że jego kraj szykuje się na każdą ewentualność. W podobnym tonie wypowiedział się emerytowany wicemarszałek brytyjskich sił powietrznych. Według Seana Bella nie wydaje się, żeby Białoruś chciała zostać stroną w tej wojnie. Wojskowy zaznaczył, że jeśli Rosja przymierza się do kolejnego ataku na Kijów, mogłaby chcieć przeprowadzić go z białoruskiego terytorium ze względu na odległość – ofensywa z Rosji wymagałaby zaangażowania wielu osób oraz ogromnej ilości sprzętu.

W ocenie Instytutu Studiów nad Wojną podczas rozmów w Mińsku Alaksandr Łukaszenka prawdopodobnie obronił się przed próbami zmuszenia Białorusi do dalszych ustępstw w sprawie integracji Białorusi z Rosją. Zdaniem amerykańskiego thnik-tanku białoruski dyktator najprawdopodobniej odrzucił wysiłki Władimira Putina, który próbował wymusić udział białoruskich żołnierzy w wojnie.

Jak czytamy w raporcie ISW, przywódca Białorusi tłumaczy, że musi bronić białoruskich granic rzed Zachodem i NATO i dlatego nie może aktywnie i oficjalnie brać udziału w wojnie. Według ekspertów z USA aktualnie udział Białorusi w wojnie Putina przeciwko Ukrainie pozostaje mało prawdopodobny. Mają o tym świadczyć także słowa prezydenta Rosji o tym, że nie chce wchłaniać Białorusi – w ten sposób polityk miałby próbować zatuszować to, że próba wymuszenia ustępstw na Łukaszence zakończyła się fiaskiem.