Rosja jest zdolna do nowej ofensywy na Kijów? Sprzeczne opinie na Kremlu

W Rosji istnieją sprzeczne opinie na temat tego, czy rozpocząć ponowną ofensywę na Ukrainę – powiedział we wtorek starszy rangą przedstawiciel Departamentu Stanu USA. Urzędnik zapewnił też, że Waszyngton będzie nadal wspierał Kijów niezależnie od tego, który scenariusz się spełni. – Oczywiście, są tacy (w Rosji – red.), którzy, jak sądzę, chcieliby przeprowadzić (nowe) ofensywy na Ukrainie – powiedział dziennikarzom w Waszyngtonie, pod warunkiem zachowania anonimowości.

Urzędnik dodał, że Rosji doskwierają „poważne niedobory amunicji, co stanowi poważny problem na liniach frontu wojny”. Dodał, że te które Moskwa powołała do swoich sił bojowych, często nie były „spójnymi” jednostkami. – Jest wiele rzeczy, z którymi Rosjanie mają do czynienia, jeśli chodzi o posiadanie niezbędnego sprzętu, posiadanie niezbędnej amunicji, które nakładają pewne ograniczenia na to, co mogą chcieć robić – powiedział. Zauważył przy tym, że jest to jednak „bardzo duża maszyna”. Urzędnik dodał, że jeśli doszłoby do nowej rosyjskiej ofensywy, USA odpowiedzą.

– Jeśli to konieczne, odpowiemy. Pracujemy teraz również nad tym, aby Ukraińcy mieli wszystko, czego potrzebowali, aby sobie z tym poradzić – zapewnił. Dodał, że Ukraińcy także nie zwalniają tempa i wywierają presję, by odbić anektowane przez Rosję terytoria.

Generał Załużny: Rosja może przeprowadzić nową ofensywę na Kijów

W ubiegłym tygodniu głównodowodzący ukraińskiej armii, Walerij Załużny, powiedział tygodnikowi „The Economist”, że Rosja przygotowuje 200 000 nowych żołnierzy do wielkiej ofensywy, która może nadejść ze wschodu, południa, a nawet Białorusi na północy Ukrainy już w styczniu, ale bardziej prawdopodobne jest to wiosną.

W poniedziałek Władimir Putin odwiedził Białoruś. Była to jego pierwsza wizyta w tym kraju od 2019 roku, co obudziło obawy w Kijowie, że Putin zamierza wywrzeć presję na byłego sowieckiego sojusznika Moskwy, aby otworzyć nowy front inwazji. W środę, 21 grudnia, Putin spotka się z urzędnikami rosyjskiego resortu obrony. Podczas spotkania zostaną podsumowane działania Sił Zbrojnych Rosji w 2022 roku oraz zostaną określone cele na nowy rok. Główny raport ma być przedstawiony przez ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu.

