Wołodymyr Zełenski w USA. W planie wizyty spotkanie z Joe Bidenem i wystąpienie przed Kongresem

W środę rano media obiegła informacja, że prezydent Wołodymyr Zełenski rozpoczął podróż do Stanów Zjednoczonych. Polityk przyjechał pociągiem do Przemyśla, a następnie przesiadł się w samolot do USA. Ze względów bezpieczeństwa wizyta nie była wcześniej zapowiadana, a przygotowywano ją w tajemnicy. Kiedy jednak stało się jasne, że Zełenski odwiedzi Joe Bidena, w mediach pojawił się plan wizyty.

Wołodymyr Zełenski w USA. Plan wizyty

Prezydent Stanów Zjednoczonych przywita przywódcę Ukrainy o godz. 14 czasu lokalnego (20:00 w Polsce). Rozmowy Joe Bidena i Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie mają rozpocząć się o godz. 14:30 czasu lokalnego (godz.20:30 czasu polskiego). Po około dwóch godzinach – o 22:30 czasu polskiego (16:30 w Waszyngtonie) planowane jest wspólne wystąpienie prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Po kolejnych trzech godzinach Zełenski ma wystąpić na forum Kongresu. Oznacza to, że prezydent Ukrainy będzie przemawiał około godz. 1:30 czasu polskiego (20:30 w Waszyngtonie).

Przełomowy moment wojny w Ukrainie. Co dostanie Zełenski?

Cały świat zastanawia się, jakie przełomowe informacje możemy usłyszeć tej nocy ze stolicy Stanów Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski nie ukrywa, że zależy mu na wzmocnieniu zdolności obronnych Ukrainy. Jest to o tyle istotne, że rosyjskie ostrzały rakietowe skutecznie niszczą ukraiński system energetyczny, co w obliczu ciężkiej zimy stanowi ogromne wyzwanie. W krótkiej wymianie zdań na Twitterze Zełenski jasno wskazał cel swojej wizyty.

To rozmowa o współpracy ukraińsko-amerykańskiej, ale przede wszystkim zwiększenie zdolności Ukrainy do obrony przed Rosją. Na wiadomość odpowiedział Joe Biden, który stwierdził, że jest wiele spraw do omówienia i zapewniał, że z niecierpliwością oczekuje na swojego gościa.

O motywacjach prezydenta USA mówił w CNN John Kirby, koordynator ds. komunikacji strategicznej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. – Prezydent naprawdę wierzy, że w miarę jak zbliża się zima, jak wchodzimy... w nową fazę tej wojny, agresji pana Putina, jest to dobry czas dla dwóch przywódców, aby usiąść twarzą w twarz i porozmawiać – tłumaczył Kirby.

Biden i Zełenski porozmawiają o „sprawiedliwym pokoju”

Zapowiedział też, że Joe Biden i Wołodymyr Zełenski będą rozmawiać o tym, jak można zakończyć wojnę w Ukrainie, choć to delikatny temat. Prezydent Ukrainy ma opowiedzieć amerykańskiemu przywódcy o swoim rozumieniu „sprawiedliwego pokoju” i warunkach, które musiałyby zostać spełnione, żeby Ukraina usiadła do stołu negocjacyjnego z Rosją. – Pan Putin oczywiście nie jest obecnie zainteresowany dyplomacją. Wręcz przeciwnie. Interesuje go zabijanie coraz większej liczby ukraińskich cywilów – dodał doradca Kirby.

Patrioty trafią do Ukrainy?

Spekuluje się, że Wołodymyr Zełenski na pewno nie wyjedzie z USA z niczym. Po spotkaniu bilateralnym Joe Biden może ogłosić oficjalnie przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości blisko 2 mld dolarów. W jego skład mogłyby wchodzić zestawy Patriot, które miałyby operować na terenie Ukrainy. Pytany o tę kwestię, John Kirby nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. – Potrzeba dużo czasu na przeszkolenie naszych żołnierzy w zakresie ich obsługi. Będziemy musieli to wszystko uwzględnić – powiedział wymijająco.

