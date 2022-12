Szokujący wpis deputowanego do Dumy Federacji Rosyjskiej. „Prędzej czy później zmierzymy się z Polakami”

Andriej Gurulow jest emerytowanym generałem i deputowanym do Dumy Federacji Rosyjskiej. Jest także bliskim bliskim przyjacielem Władimira Putina.

„Polska przygotowuje się do wojny”

Gurulow głośno i konsekwentnie opowiada się radyklanym kursem wobec Ukrainy. We wtorek, 20 grudnia, opublikował na komunikatorze Telegram szokujący wpis, w którym oskarżył nasz kraj o szykowanie się do wojny z Rosją.

Jako koronny „dowód” wskazał zapowiedziane na przyszły rok ćwiczenia rezerwistów. Gurulow kłamliwie podał, że w kamasze pójdą nawet 15-latkowie. Fakty są takie, że dolna granica wieku odpowiada osiągnięciu pełnoletności, czyli wynosi 18 lat.

„Polacy przygotowują się do wojny (...) to jest oczywiste. Wiek poboru do ich rezerwy mobilizacyjnej jest uderzający. Wynosi 15 lat, czyli praktycznie biorą dzieci i są gotowi powołać je pod broń w przyszłości. Trzeba jasno zrozumieć, że Polska przygotowuje się do wojny. Prawdopodobnie dla Amerykanów i ich satelitów staje się oczywiste, że armii ukraińskiej brakuje pary, że zasoby mobilizacyjne, którymi dysponuje Ukraina, wyczerpują się” – czytamy we wpisie rosyjskiego polityka.

„Prędzej czy później zmierzymy się z Polakami”

W dalszej części stwierdził, że „w ramach wojny hybrydowej” na terytorium Ukrainy mają rzekomo walczyć „pod przykrywką najemników” jednostki Wojska Polskiego.

Gurulow oświadczył, że odpowiedzią na to „zagrożenie” ze strony Polski jest utworzenie zgrupowań wojsk rosyjskich na terytorium Białorusi. Ostrzegł, że do wojny będą wciągane kolejne kraje NATO.

„To dobra, adekwatna odpowiedź na ruch, jaki ma miejsce dzisiaj w Polsce (...) Jest ona uzbrojona po zęby przez Amerykanów, wszystko jest na ich wyposażeniu, począwszy od czołgów Abrams (...) Myślę, że prędzej czy później zmierzymy się z Polakami bezpośrednio. Nie w wojnie hybrydowej, ale bezpośrednio, ze względu na ambicje, które dziś istnieją w Polsce, gdzie przywódcy spychają swój kraj w przepaść, w wielką wojnę” – kontynuuje Gurulow.

„Do tych działań Rosja przywiązuje dużą wagę”

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn wyjaśnił, że przedstawianie ćwiczeń rezerwistów jako przygotowań do rzekomej napaści na Rosję to kolejna odsłona rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej.

„Rosyjska propaganda od miesięcy kolportuje kłamstwa na temat rzekomo masowego udziału »polskich najemników« w wojnie na Ukrainie. Analiza przekazów, liczba kłamstw i fabrykowanych dowodów wskazuje, że do tych działań Rosja przywiązuje dużą wagę” – napisał Żaryn na Twitterze.

