Biden złożył obietnicę Zełenskiemu. „Nowy okres w relacjach pomiędzy USA a Ukrainą”

Wspólna konferencja Zełenskiego i Bidena rozpoczęła się z około piętnastominutowym opóźnieniem. Następne w harmonogramie będzie wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego na forum Kongresu. Prezydent Ukrainy będzie przemawiał około godz. 1:30 czasu polskiego (20:30 w Waszyngtonie).

Spotkanie Biden-Zełenski w USA. Wspólna konferencja prasowa

– Niejednokrotnie rozmawialiśmy przez telefon, ale dobrze zobaczyć się twarzą w twarz. To niezwykle istotne, bo przywództwo w czasie tak trudnego kryzysu wymaga inspiracji. Wołodymyr Zełenski inspiruje nas i cały świat. Wizyty ma miejsce w czasie, kiedy Putin eskaluje swoje ataki, ostrzeliwuje szkoły, szpitale. To straszne. Oczekujemy na rozpoczęcie nowego roku i ważne jest, by ludzie w Ameryce dowiedzieli się, co jest potrzebne, abyśmy w 2023 r. mogli pokazać swoją solidarność – oświadczył Joe Biden.

– Narodzie ukraiński pokazujesz cały czas swoją siłę, w obliczu działań autokratów, którzy się mylą myśląc, że mogą sobie was podporządkować. Naród ukraiński nie jest i nigdy nie będzie sam. Kiedy wasza wolność została zagrożona, naród amerykański nie zawahał się. Demokraci i Republikanie, wszyscy szukają zasobów na to, by okazywać nieprzerwane wsparcie. Rozumiemy, że wasza walka jest częścią czegoś większego, donioślejszego – dodał prezydent USA.

Biden zapewnił, że USA będą dbać o to, by Rosja odpowiedziała za swoje czyny. – Naród amerykański jest i będzie z wami tak długo, jak będziecie tego potrzebować. To co robicie, to coś wielkiego. Nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego świata – podkreślił.

Joe Biden: Wołodymyr Zełenski inspiruje nas i cały świat

Prezydent Ukrainy powiedział, że jest w USA, by przekazać podziękowania narodowi amerykańskiemu. – Moja wizyta jest historyczna z punktu widzenia naszych relacji. To nowy okres. Dziękuje za osobisty wysiłek Joe Bidena, za kroki, które łączą wspólnotę, kiedy wszystkie kraje świata zajęły odpowiednią pozycję wobec prawa międzynarodowego. Chcę podziękować Kongresowi – przekazał.

– Bardzo ważna część naszych rozmów to była koordynacja dalszych kroków. Mówiliśmy o tym, czego potrzebujemy w przyszłym roku. Liczę, że Kongres przegłosuje prawie 45 mld dolarów pomocy dla naszego państwa. Każdy dolar tej inwestycji, to wzmocnienie globalnego bezpieczeństwa – zapewnił Zełenski.

