Zabawna sytuacja podczas spotkania Biden-Zełenski w USA. Co rozbawiło prezydenta Ukrainy?

21 grudnia Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy od początku wojny w Ukrainie opuścił swój kraj. Przywódca poleciał do Stanów Zjednoczonych. Wygłosił poruszające przemówienie przed amerykańskim Kongresem. Najważniejszym punktem wizyty było spotkanie z Joe Bidenem.

– Niejednokrotnie rozmawialiśmy przez telefon, ale dobrze zobaczyć się twarzą w twarz. To niezwykle istotne, bo przywództwo w czasie tak trudnego kryzysu wymaga inspiracji. Wołodymyr Zełenski inspiruje nas i cały świat. Wizyty ma miejsce w czasie, kiedy Putin eskaluje swoje ataki, ostrzeliwuje szkoły, szpitale. To straszne. Oczekujemy na rozpoczęcie nowego roku i ważne jest, by ludzie w Ameryce dowiedzieli się, co jest potrzebne, abyśmy w 2023 r. mogli pokazać swoją solidarność – oświadczył prezydent USA podczas wspólnej konferencji prasowej.

Zełenski rozbawiony po spotkaniu z Bidenem



Ostatnie pytanie prezydentom Ukrainy i USA zadała dziennikarka telewizji 1+1. Reporterka przypomniała, że niemal od początku wojny w Ukrainie amerykańska administracja podkreślała, że nie przekaże Ukrainie systemów Patriot, ponieważ mogłoby to stanowić niepotrzebną eskalację napięcia. Teraz jednak Stany Zjednoczone zmieniły zdanie. – To się właśnie dzieje. Ukraina potrzebuje więcej broni, włączając w to pociski dalekiego zasięgu. Może jestem naiwna, ale czy możemy tę sprawę skrócić i wyposażyć Ukrainę we wszelką broń, jaka jest jej potrzebna, żeby wyzwolić terytoria szybciej? – dopytywała.

Na odpowiedź Joe Bidena nie trzeba było długo czekać. – Tak – stwierdził przywódca USA, po czym wskazał ręką na Wołodymyra Zełenskiego i dodał: jego odpowiedź to tak. Zachowanie prezydenta Stanów Zjednoczonych wyraźnie rozbawiło prezydenta Ukrainy. – W pełni się zgadzam – odparł polityk, śmiejąc się.

Spotkanie Biden-Zełenski w USA. Ważna deklaracja

– Mówiąc poważnie. Prawda jest taka i warto o tym pamiętać, że zanim Rosja najechała na Ukrainę, przekazaliśmy Ukrainie ogromną pomoc w zakresie bezpieczeństwa. Daliśmy jej to, czego potrzebowała, gdy potrzebna jej była obrona. Od początku wojny jest to ponad 20 miliardów dolarów. Dzisiaj zatwierdziłem pomoc w wysokości 1,85 miliarda dolarów – wyjaśnił Joe Biden.

Prezydent USA zatwierdził wart 1,85 miliarda dolarów pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy. Przełomową informacją jest jednak nie kwota, a fakt, że w ramach najnowszego pakietu Stany Zjednoczone zamierzają przekazać Ukrainie zestawy systemu obrony powietrznej Patriot, czyli najbardziej zaawansowanie tego typu rozwiązanie oferowane przez USA. Była to jedna z głównych próśb, które władze Ukrainy kierowały do USA niemal od samego początku wojny.

