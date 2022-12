Historyczna decyzja USA. Do Ukrainy trafią Patrioty. „Przekwalifikowanie się nie jest problemem”

Stany Zjednoczone ogłosiły, że w ramach nowego pakietu pomocy przekażą do Ukrainy systemy Patriot. Była to jedna z głównych próśb, którą Wołodmyr Zełenski kierował do USA niemal od samego początku wojny w Ukrainie.

Podczas historycznej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych padły ważne deklaracje dotyczące pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken zapowiedział, że USA przekażą dodatkową pomoc wojskową o wartości 1,85 miliarda dolarów. Wojna w Ukrainie. USA przekażą Patrioty Przełomową informacją jest jednak nie kwota, a fakt, że w ramach najnowszego pakietu Stany Zjednoczone do Ukrainy trafią zestawy systemu obrony powietrznej Patriot, czyli najbardziej zaawansowanie tego typu rozwiązanie oferowane przez USA. Agencja Reutera przypomina, że Ukraina wielokrotnie wzywała Stany Zjednoczone do wysłania systemu obrony powietrznej Patriot w związku z rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną. Do tej pory administracja Joe Bidena odmawiała, wskazując m.in. na liczne problemy logistyczne. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy. Jurij Ihnat w rozmowie z Radiem Swoboda podkreślił, że systemy obrony powietrznej Patriot, które Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie, mogą pomóc znacząco wzmocnić jej obronę powietrzną i stworzyć rozbudowany system obrony przeciwrakietowej. – To jest bardzo potrzebne Ukrainie. Bo o Patriotach od dawna myśleliśmy w naszej strategii dalszego rozwoju sił powietrznych – komentował. Patrioty dla Ukrainy. Co ze szkoleniami? Reuters podawał nieoficjalnie, że po decyzji USA ukraińscy żołnierze mieliby zostać wysłani na specjalistyczne szkolenie do amerykańskiej bazy w Grafenwoehr w Niemczech. Do obsługi Patriotów potrzeba bowiem nawet kilkudziesięciu osób. Nauka korzystania z wyrzutni trwa zazwyczaj kilka miesięcy, jednak w związku z inwazją Rosji kurs musiałby zostać maksymalnie przyspieszony. Te doniesienia nie zostały na razie potwierdzone. Rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy zapewnił, że ukraińskie wojsko będzie w stanie dość łatwo opanować obsługę Patriotów. – Kompleksy zachodnie są nowoczesne, wiele rzeczy w nich jest zautomatyzowanych, wiele elementów czynnika ludzkiego zostało odrzuconych. Dlatego przekwalifikowanie się na te systemy nie jest dużym problemem. Chociaż zajmuje to trochę czasu – wyjaśnił. Jurij Ihnat dodał, że „obecnie siły powietrzne ochraniają najbardziej niebezpieczne kierunki czy poszczególne obiekty infrastruktury krytycznej dostępnymi środkami obrony powietrznej, jednak to nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich potrzeb”. Czytaj też:

