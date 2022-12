Putin chwali rosyjską młodzież. „To porusza mnie do łez”

Prezydent Władimir Putin wziął udział w posiedzeniu Rady Państwa. Jej tematem była „polityka młodzieżowa w nowoczesnych warunkach” – przekazał Kreml. – Pragnę podkreślić, że treść projektów młodzieżowych ma dziś szczególne znaczenie. W związku ze znanymi wydarzeniami o charakterze geopolitycznym młodzi ludzie padli ofiarą ataków informacyjnych i znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Ta konfrontacja informacyjna miała miejsce zawsze, ale teraz stała się szczególnie dotkliwa – ocenił Putin.

Wojna w Ukrainie. Putin „wzruszony do łez”

Odnosząc się do spotkania, które odbył w czwartej, rosyjski prezydent chwalił postawę rosyjskiej młodzieży – Oto, jak nasza młodzież reaguje na to, co dziej się w strefie „specjalnej operacji wojskowej”. Jak wspierają naszych żołnierzy, którzy walczą na froncie. Spotkałem się z Maniżą (rosyjsko-tadżycką piosenkarką – red.) i wiecie, to porusza mnie do łez, kiedy dzieci, nastolatkowie i ludzie starsi zbierają ubrania, piszą listy, prawda? Teraz wiele młodych ludzi decyduje się na wolontariat. Ludzie się różnią! Są tacy, którzy wsiadają do samochodów i po cichu wyjeżdżają – zwrócił uwagę.

Putin odniósł się też do trwającego pod patronatem rosyjskich uczelni projektu „University Shifts”. Z jego pomocą – jak podaje Kreml – uczniowie z Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, obwodu zaporoskiego i chersońskiego mogą zetknąć się z tradycjami i kultura różnych regionów Rosji, nawiązać wiele nowych znajomości.

Geraszczenko: krwawy dyktator „wzruszony do łez”

Wypowiedź prezydenta Rosji skomentował doradca ukraińskiego ministerstwa spraw wewnętrznych Anton Geraszczenko. „Krwawy dyktator Putin, który skazał na śmierć tysiące swoich obywateli, został wzruszony listami do żołnierzy, które dziś piszą dzieci. To „doprowadziło go do łez”” – napisał.

