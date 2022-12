Putin chce uciec od odpowiedzialności za inwazję na Ukrainę. „Podwaja swoje wysiłki”

Według Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) Władimir Putin „podwaja swoje wysiłki”, żeby uwolnić się od odpowiedzialności za przedłużającą się wojnę w Ukrainie. Analitycy zwracają uwagę, że prezydent Rosji kilkukrotnie oświadczał, że jego kraj dąży do jak najszybszego zakończenia wojny, jednocześnie zaznaczając, że Rosja nie zwiększy tempa „specjalnej operacji wojskowej”, bo prowadziłoby to do „nieuzasadnionych strat”. „Oba oświadczenia są częścią skonsolidowanych wysiłków Kremla, aby usprawiedliwić kosztowne wysiłki wojenne Putina przed rosyjską opinią publiczną, która coraz bardziej poświęca się, aby osiągnąć nierealistyczne cele Kremla” – oceniają eksperci amerykańskiego think-thanku.

ISW wskazuje, że rosyjskie wojsko nie odniosło żadnych zwycięstw na wojnie od czasu upadku Łysyczańska, co miało miejsce 3 lipca. Analitycy podkreślają, że Putin i przedstawiciele rosyjskiego ministerstwa obrony wielokrotnie przedstawiali niejasne uzasadnienia niepowodzeń militarnych w ostatnich dniach.

Zamieszanie w Rosji po słowach Putina

Amerykański think-thank zwraca uwagę, że użycie w czwartek przez Putina terminu „wojna” w odniesieniu do inwazji na Ukrainę „wywołało pewne zamieszanie w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej”. – Naszym celem nie jest kręcenie kołem zamachowym konfliktu zbrojnego, ale wręcz przeciwnie, zakończenie tej wojny. Do tego dążymy i będziemy nadal dążyć – powiedział rosyjski przywódca w rozmowie z dziennikarzami.

„Putin nadal odmawia traktowania Zełenskiego jako równego”

Analitycy analizują też reakcje Kremla na wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w USA. Jak wskazują, rosyjski prezydent nie zareagował na jego wystąpienie przed amerykańskim Kongresem, a zamiast tego na konferencji prasowej skoncentrował się na na wpływach USA i Zachodu na Ukrainę. „Putin nadal odmawia traktowania Zełenskiego jako równego i suwerennego partnera, co dodatkowo wskazuje, że Putin nie jest zainteresowany poważnymi negocjacjami z Ukrainą” – czytamy w komentarzu.

twitterCzytaj też:

Patrioty trafią do Ukrainy. Wszystko, co musisz wiedzieć o systemie rakietowym z USACzytaj też:

Macron ponownie o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji. „Nie chcę, żeby negocjowali tylko Chińczycy i Turcy”