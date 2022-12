Buldożer na terenie teatru w Mariupolu. Rosja chce zatrzeć swoje zbrodnie

Andruszczenko oskarżył władze okupacyjne o próbę zatuszowania przez Rosję morderstwa setek cywilów, kiedy budynek został zbombardowany przez samoloty bojowe wroga w marcu 2022 roku. Na zamieszczonym przez doradcę mera filmie widać, jak buldożer wyburza część tylnej części budynku. Andruszczenko poinformował, że Rosjanie planują pozostawić front teatru w stanie nienaruszonym i zniszczyć resztę konstrukcji, aby zbudować nowy teatr „na szczątkach ludności Mariupola”.

Ekran z rosyjskimi postaciami wokół ruin w Mariupolu

W zeszłym miesiącu wokół ruin teatru wzniesiono ekran z wizerunkami rosyjskich postaci kultury.

Zanim Rosja najechała Ukrainę w lutym ubiegłego roku i oblegała Mariupol, teatr był centralnym punktem życia miasta. W tym roku rosyjski organ zastępczy, który zarządza miastem i okupowanymi obszarami obwodu donieckiego, obiecał pozostałym mieszkańcom miasta alternatywną rozrywkę – wznowienie kultowego radzieckiego musicalu z lat 60., „Muzykanci z Bremy” (na podstawie baśni braci Grimm).

Zamiast w zbombardowanym teatrze, wystawiany jest on ponad kilometr dalej, w Pałacu Pionierów. Nie ma to nic wspólnego z hucznymi obchodami Nowego Roku, które odbywały się co roku w Mariupolu – zauważa BBC.

Dziennikarze Associated Press oszacowali na podstawie zdjęć satelitarnych, że na cmentarzu w Mariupolu wykopano 10 300 nowych grobów. BBC poinformowało w listopadzie, że świadkowie widzieli, jak rosyjskie władze usuwały ciała spod gruzów zniszczonych budynków i zabierały je do pochówku. Według szacunków ukraińskich urzędników w walkach w mieście zginęło 25 000 osób.

