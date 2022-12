NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Zacięte walki w Donbasie. „Sytuacja jest bolesna”

– Każda wojna kończy się w wyniku działań podjętych na polu bitwy i przy stole negocjacyjnym – powiedział Dmytro Kułeba. Minister spraw zagranicznych Ukrainy wspomniał także o szczycie pokojowym, który miałby zostać zorganizowany w ciągu dwóch miesięcy.

Kreml oskarżył Ukrainę o atak na bazę wojskową w głębi Rosji. Pierwszy komunikat ze strony Ukrainy w tej sprawie wydał rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Jurij Ihnat. – Jeśli Rosjanie sądzili, że wojna nie dotknie nikogo na tyłach frontu, to się mylili – oświadczył.

Ukraiński sztab poinformował o ostrzelaniu kwatery rosyjskich żołnierzy podczas ich narady. Rosjanie spotkali się w miejscowości Zabaryne, w obwodzie chersońskim, na okupowanym terytorium Ukrainy.

W wieku 65 lat zmarł Paweł Antonow, jeden z najbogatszych rosyjskich urzędników, notowany w przeszłości na liście najbogatszych magazynu „Forbes”. Mężczyzna w niedzielę 25 grudnia miał wypaść z balkonu hotelu Rayagada. Dziennikarze niezależnego portalu Mediazona zwrócili uwagę na istotny zbieg okoliczności, rzucający inne światło na śmierć biznesmena.

Wojna w Ukrainie. Najnowsze informacje – relacja na żywo z 27 grudnia