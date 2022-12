Ukraińcy coraz bliżej odbicia strategicznej miejscowości. „Brama do dwóch miast”

Według „The New York Times” we wtorek siły ukraińskie zbliżały się do odzyskania małego, ale strategicznie ważnego miasta Kreminna we wschodniej Ukrainie. Amerykański dziennik wskazuje, że Kreminna jest „bramą do dwóch znacznie większych miast w pobliżu, Siewierodonecka i Łysyczańska”, które są „ważnymi ośrodkami przemysłowymi w regionie Donbasu”. „Odbicie miasta i innych pobliskich miejscowości poszerzyłoby przyczółek Ukraińców w regionie i dałoby im kontrolę nad głównymi drogami prowadzącymi do Siewierodonecka i Łysyczańska” – wskazuje „NYT”.

Wojna w Ukrainie. Trwają walki o Kreminnę

Z kolei brytyjski wywiad zwraca uwagę w najnowszej aktualizacji sytuacji na froncie, że rosyjska amia „zbudowała rozległe fortyfikacje w pobliżu Kreminny” i „utrzymanie tych pozycji będzie prawdopodobnie jednym z priorytetów sił wroga podczas walk w Donbasie”. „Najeźdźcy próbują umocnić się pod Kreminną, ponieważ jest to miejsce ciągłych szturmów ukraińskich wojsk. Odkąd w październiku władze w Kijowie przywróciły kontrolę nad pobliskim miasteczkiem Łyman, Kreminna stała się dla Rosjan wrażliwym odcinkiem frontu” – wskazali Brytyjczycy, podkreślając, że ten region ma „duże znaczenie logistyczne” dla rosyjskiej armii.

Rosyjskie dowództwo opuściło Kreminnę

Tymczasem szef administracji obwodu ługańskiego Siergiej Hajdaj poinformował w środę we wpisie na Telegramie, że rosyjskie dowództwo opuściło okupowane miasto Kreminna w trakcie intensywnych walk. Ponadto przekazał, że uciekli także rosyjscy cywile, którzy przybyli tam do pracy. Jego zdaniem, po wyzwoleniu przez ukraińską armię Kreminnej możliwe są dwa scenariusze – „marsz na Starobielsk – główny ośrodek logistyczny regionu lub pomoc Bachmutowi oraz udanie się do Rubiznego i Siewierodoniecka w celu „rozbicia” rosyjskiej armii na tym kierunku.

