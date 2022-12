NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Ławrow odrzucił propozycję Zełenskiego, pięć scenariuszy na 2023 rok

Wojna w Ukrainie. Najważniejsze informacje z 29 grudnia – relacja na żywo

7:40 Lokalne władze ukraińskich miast apelują do ludności cywilnej, aby udawała się do schronów. 7:37 Alarm przeciwlotniczy obowiązuje na terytorium całej Ukrainy. 7:34 Pojawiają się doniesienia o eksplozjach w obwodzie żytomierskim. 7:31 W godzinach porannych w czwartek 29 grudnia w Kijowie słychać było odgłosy wybuchów – podaje „Ukraińska Prawda”. 7:22 – Zaraz po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej (w ten sposób Rosjanie nazywają inwazję na Ukrainę – red.) Wołodymyr Zełenski wystąpił z inicjatywą, aby zasiąść do stołu negocjacyjnego. Nie odrzuciliśmy jej i zgodziliśmy się na spotkanie z jego przedstawicielami. Kilka rund negocjacji pokazało, że udało się znaleźć obopólnie akceptowalne porozumienia – powtórzył propagandowe tezy Siergiej Ławrow.



Ławrow odrzucił „formułę pokojową”. „Z nikim nie będziemy rozmawiać na takich warunkach” 7:14 Syreny alarmowe rozbrzmiewają w Ukrainie:



twitter.com 7:05 Dzień dobry. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo, w której przedstawiamy najważniejsze informacje.

