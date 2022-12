Eksplozje i słup dymu na Krymie. Zaatakowano rosyjską bazę wojskową?

W Ukrainie od godzin porannych rozbrzmiewają syreny alarmowe w związku z kolejnym atakiem rakietowym. Władze apelowały do ludności cywilnej, aby schowała się do schronów. Doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowicz poinformował w mediach społecznościowych, że wystrzelono ponad 100 rakiet „w kilku falach”.

Kanał „Krymski Wiatr” na Telegramie zamieścił zdjęcie, które wskazywało, że na niebie w pobliżu miasto Dżankoj na tymczasowo okupowanym Krymie „coś jest zestrzeliwane”. Czytelnicy kanału informowali o trzech lub czterech eksplozjach, po których na przedmieściach miasta pojawił się słup dymu. W kolejnym wpisie podkreślono, że za sprawą mogły stać ukraińskie drony, które rzekomo zaatakowały rosyjską bazę w pobliżu wsi Maiske i stację Azowska w pobliżu miasta Dżankoj.

Wojna w Ukrainie. Eksplozje na okupowanym Krymie

Ukraińskie władze nie potwierdziły jak na razie doniesień o żadnych wydarzeniach w tamtej okolicy. Gdyby informacja okazała się prawdziwa, to byłby to drugi taki atak na bazę wojskową od początku wojny Ukrainie. Do poprzedniego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zaatakowano skład amunicji w rejonie Dżankoje.

Najpierw miał miejsce pożar na stacji transformatorowej, a potem doszło do serii wybuchów. Jeszcze tego samego dnia pojawiły się także doniesienia o dymie unoszącym się nad wojskową bazą lotniczą niedaleko miejscowości Hwardijśke. W składzie amunicji na stacji Azowska znajduje się również sprzęt, w szczególności pociski do wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Grad.

