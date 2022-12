Zełenski odbył potajemną rozmowę tuż przed wizytą w USA. Na efekty nie trzeba było długo czekać

Z ustaleń gazety wynika, że w czasie potajemnej rozmowy telefonicznej Wołodymyr Zełenski poprosił przywódcę republikanów w Senacie Mitcha McConnella o przyjęcie prawa umożliwiającego wykorzystanie przejętych majątków rosyjskich oligarchów, w tym jachtów, samolotów i rezydencji, na pomoc w odbudowie zdewastowanej w czasie wojny Ukrainy. Według „Pittsburgh Post-Gazette” była to jedna z najpilniejszych próśb ukraińskiego prezydenta.

Dwa dni później w Senacie projekt takiej ustawy został dołączony do rocznego budżetu, a decyzję podjęto przez aklamację. Kolejnego dnia budżet wraz z poprawką przyjęła Izba Reprezentantów.

Zdaniem ekspertów, na których powołuje się gazeta, suma pieniędzy, jaką można przejąć od rosyjskich oligarchów w Stanach Zjednoczonych, to tylko ułamek tego, czego Ukraina będzie potrzebowała na odbudowę. Były ambasador USA na Ukrainie John Herbst ocenił jednak, że „prywatna rozmowa Zełenskiego pokazuje, ważna jest taka pomoc dla kraju, w którym miliony ludzi zostały bez dachu nad głową”. „Próbuje bronić swojego kraju” – dodał dyplomata.

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę Mitch McConnell jest jednym z największych orędowników pomocy Kijowowi w amerykańskim Kongresie. W jego partii zwiększa się jednak grono krytyków dalszego wsparcia dla ogarniętego wojną kraju.

Wizyta prezydenta Ukrainy w USA

W Waszyngtonie Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem i wygłosił historyczne przemówienie przed amerykańskim Kongresem. — Stojąc tu przed wami, wspominam słowa prezydenta Franklina Delano Roosevelta, które myślę, że pasują do tego momentu. „Amerykański naród w swojej sprawiedliwej potędze zwycięży, dochodząc do absolutnego zwycięstwa”. Naród ukraiński również zwycięży absolutnie — mówił Zełenski, zwracając się do kongresmenów. — Wiem, że wiele zależy od ukraińskich sił zbrojnych. A jednak tak wiele zależy od świata. Tak wiele zależy od was — podkreślił.

W czasie wizyty ukraińskiego przywódcy Stany Zjednoczone ogłosiły, że przekażą Ukrainie systemy obrony rakietowej Patriot.

