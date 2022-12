Zaskakujące ustalenia duńskiego wywiadu. „Putin podjął decyzję o inwazji pod wpływem leków”

„Złudzenie wielkości jest jednym ze znanych skutków ubocznych kuracji hormonalnej, którą przeszedł rosyjski prezydent. Choć nie ma co do tego pewności, to leki mogły wpłynąć na jego decyzję, kiedy rozpoczął wojnę w Ukrainie” – to wnioski płynące z raportu Duńskiej Służby Wywiadu Obronnego.

Stan zdrowia Putina. Nowe doniesienia duńskiego wywiadu

Jak pisze agencja Unian, przypuszcza się, że Putin przeszedł kurację hormonalną z powodu raka, o czym media informowały wcześniej. Duński wywiad zwraca uwagę, że twarz rosyjskiego prezydenta uległa zmianom, co jest charakterystyczne dla osób, które poddają się takiemu zabiegowi.

Jednocześnie służby te nie wierzą, że Putin cierpi na śmiertelną chorobę. Ich zdaniem, wszystkie objawy, o których mówiło się przez ostatnie miesiące (sposób, w jaki się poruszał, trzymanie się stołu podczas negocjacji, kuśtykanie) to oznaki silnego, przewlekłego bólu, po licznych kontuzjach odniesionych podczas wypadków oraz zajęć judo i hokeja.

Duński wywiad: Putin cierpi z powodu silnego, przewlekłego bólu

Oficer wywiadu nie podał źródła swoich informacji, ale zapewnił, że raport nie powstał jedynie na bazie nagrań wideo. Unian przypomina, że „plotki o problemach zdrowotnych 70-letniego rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, który rządzi Rosją od 31 grudnia 1999 roku, krążą od wielu lat”.

Przypomnijmy, że z początkiem grudnia pojawiły się nowe doniesienia o stanie zdrowia Władimira Putina. Autorzy kanału „Generał SWR” na Telegramie opisywali wówczas incydent, do którego miało dojść w rezydencji prezydenta Rosji. O zrobiło się szczególnie głośno, bo zrelacjonowano w nim „bardzo trudny dzień” Putina, który „zakończył się dość dramatycznie”. Kreml – jak zawsze – zaprzeczył tym rewelacjom.

