Brytyjski wywiad rozszyfrował cykl ataków Rosjan. Złe wiadomości na Nowy Rok

W czwartek i piątek w kierunku Ukrainy leciały rosyjskie drony irańskiej produkcji i rakiety. Ze słów prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wynika, że w ciągu 24 godzin Rosja zaatakowała około 180 razy. Głównym celem była infrastruktura energetyczna. Najeźdźcy uderzyli z różnych kierunków, prowadząc ostrzał z morza i powietrza, a także używając dronów kamikadze.

Rosjanie użyli znów dronów Shahed-136. O czym to świadczy?

O godz. 2 w nocy z 29 na 30 grudnia w Kijowie ogłoszony został alarm lotniczy. Później okazało się, że siedem spośród 16 dronów Shahed-136 wysłanych na Ukrainę, było wymierzonych w stolicę. Wojsko twierdzi, że wszystkie z nich udało się zneutralizować.

Amerykański think-tank Instytut Studiów nad Wojną uważa, że nowa fala ataków z użyciem dronów po trzytygodniowej przerwie może świadczyć o tym, że Moskwa otrzymała nową dostawę irańskiej broni. Innym wyjaśnieniem jest to, że Rosjanie kumulowali drony, by zrobić jedno większe uderzenie. „Rosyjskie wojsko będzie prawdopodobnie nadal przeznaczać zwiększoną liczbę tych systemów do ataków na cele cywilne na Ukrainie w ramach błędnej próby złamania ukraińskiej woli walki” – przewidują analitycy.

Wojna w Ukrainie. Brytyjski wywiad przewiduje datę ataków

Podobnego zdania jest brytyjski wywiad, który w informacji operacyjnej z 31 grudnia przewiduje kolejną serię ataków. Jak zauważają Brytyjczycy, w działaniu Rosjan da się zaobserwować pewną prawidłowość. „Od października Rosja podtrzymuje ogólny schemat prowadzenia intensywnej fali uderzeń co siedem do dziesięciu dni” – czytamy.

Celem jest doprowadzenie do złamania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Zdaniem wywiadu, najeźdźcy mogą jednak zrobić „wyjątek” i przeprowadzić szybciej ataki po uderzeniach z 29 i 30 grudnia. „Istnieje realna możliwość, że Rosja przełamie ten schemat i uderzy ponownie w najbliższych dniach, starając się podkopać morale ludności ukraińskiej w okresie świąt noworocznych” – przypuszczają Brytyjczycy.

