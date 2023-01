500 rosyjskich żołnierzy rannych i zabitych. Ukraiński Sztab Generalny o szczegółach

Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojny w porannym raporcie z 3 stycznia poinformował, że Rosjanie kontynuują ataki rakietowe i powietrze na cele infrastruktury krytycznej znajdującej się na terytorium Ukrainy, naruszając normy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz prawo i zwyczaje wojenne. Celem takich ataków jest wywarcie presji na ukraińskich przywódcach i ludności.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wspomniał również w swoim komunikacie, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie zaatakowali cele infrastruktury cywilnej. Wszystkie 27 irańskich dronów Shahed-136 zostało zestrzelonych. Według raportu obecnym celem Rosjan jest przejęcie pełnej kontroli nad obwodami donieckim i ługańskim.

Wojna w Ukrainie. Setki rosyjskich żołnierzy rannych i zabitych w obwodzie chersońskim

Rosjanie podczas sylwestra ponieśli straty. W wyniku ostrzału sił i sprzętu wroga przez ukraińskie jednostki obronne w miejscowości Czułakiwka, znajdującej się w obwodzie chersońskim, rannych i zabitych zostało około 500 rosyjskich żołnierzy. Rosyjska armia została także ostrzelana w okolicy wsi Fedoriwka, ale jeszcze nie wiadomo, jak wynosi liczba ofiar i poszkodowanych wśród Rosji.

Wcześniej siły zbrojne Ukrainy informowały o ataku na rosyjską bazę w okupowanej Makiejewce, do czego doszło na przełomie roku. Wówczas zginęło ok. 400 rosyjskich żołnierzy, a ok. 300 zostało rannych. Ukraiński sztab generalny podał również najnowsze statystyki dotyczące łącznych strat Rosji za ostatnią dobę. W tym czasie zginęło około 750 rosyjskich żołnierzy. Łącznie od początku wojny śmierć w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy poniosło ponad 108 tys. Rosjan.

