SBU o przełomowym ruchu Ukrainy. Zostało złożone ważne zawiadomienie

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dwóch przedstawicieli rosyjskiego wysokiego dowództwa. Jest to krok w pewnym sensie przełomowy, ponieważ po raz pierwszy postępowanie zostało wszczęte w związku z konkretnymi ostrzałami obiektów cywilnych w Ukrainie.

Z ustaleń śledczych wynika, że generał pułkownik Siergiej Kobylasz, dowódca lotnictwa dalekiego zasięgu rosyjskich sił powietrznych, wykonywał polecenia najwyższego kierownictwa wojskowego i politycznego Rosji, a celem podejmowanych działań było „zniszczenie ukraińskich miast”. Również sam miał wydawać rozkazy, a na jego polecenie rosyjscy żołnierze mieli przeprowadzać zmasowane ataki rakietowe na budynki mieszkalne, szpitale i infrastrukturę krytyczną w różnych regionach Ukrainy.

Pierwszy taki ruch Ukrainy. Śledczy wysunęli poważne oskarżenia

Drugim z oskarżonych jest admirał Igor Osipow, były dowódca Floty Czarnomorskiej. Zgodnie z ustaleniami ukraińskich śledczych, miał on w okresie od 24 lutego do 10 sierpnia 2022 roku zarządzać systematyczne uderzenia rakietowe z Morza Czarnego na gęsto zaludnione obszary Ukrainy. Jak podaje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, obecnie trwa postępowanie przygotowawcze w obu omawianych sprawach. Maksymalny wymiar kary w związku z omówionymi zarzutami to dożywotnie pozbawienie wolności.

Rosja regularnie przeprowadza zmasowane ataki na Ukrainę, uderzając nie tylko w cele militarne, ale również obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. „19 grudnia 2022 roku. Ponad 120 rakiet nad Ukraina, wystrzelonych przez »zły rosyjski świat«, by zniszczyć krytyczną infrastrukturę i masowo zabijać cywilów. Czekamy na kolejne propozycje od »rozjemców«, dotyczące »traktatu pokojowego«, »gwarancji bezpieczeństwa dla Federacji Rosyjskiej« oraz niepożądanych prowokacji” – napisał Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy, podsumowując ironicznie jeden z ostatnich rosyjskich ataków.

