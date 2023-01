Prigożynowi z trudem przyszło to przyznać. „Kucharz Putina” docenił Ukraińców

Założyciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn w wywiadzie dla rosyjskiej agencji Ria Novosti omówił sytuację w Bachmucie – mieście, które jest położone w Ukrainie, w obwodzie donieckim. Określił ten teren mianem „twierdzy”, w której toczą się zacięte bitwy o każdy dom. W ocenie Jewgienija Prigożyna walka o każdy kolejny cel „może trwać tygodniami”.

Bachmut twierdzą? Prigożyn z uznaniem o obronie Ukraińców

Jak zauważył, zdobycie kontroli nad jednym ukraińskim domem nie wpływa na znaczne osłabienie obrony ukraińskiej armii. – Prawie co dziesięć metrów jest nowa linia obrony – powiedział założyciel grupy Wagnera, oszacowując liczbę umocnień na „pięćset”. Jewgienij Prigożyn podkreślił, że Rosjanie napotykają na silny opór, a co za tym idzie, postępy dokonywane przez rosyjską armię są znacznie utrudnione.

Kilka tygodni temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w jednym ze swoich przemówień relacjonował sytuację, która ma miejsce w pobliżu takich miast jak: Bachmut, Sołedar oraz Marjinka. Już wtedy sytuacja była bardzo trudna. – Na tych terenach nie ma miejsca nieuszkodzonego przez pociski i ogień. Okupanci skutecznie zniszczyli Bachmut, kolejne miasto Donbasu, które rosyjska armia zamieniła w spalone ruiny – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Kadyrow i Prigożyn wspierają Putina. Ich cel wskazał Andrij Czerniak

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Czerniak w niedawnym wywiadzie ocenił, że armia Kadyrowa oraz „kucharza Putina” – jak jest określany Jewgienij Prigożyn – powstały po to, by tłumić ruchy odśrodkowe w Rosji. – Prigożyn i Kadyrow to ludzie, którzy w celu zachowania władzy przez Putina mają prawo tworzyć własne armie. Te armie zostały stworzone przede wszystkim po to, by stłumić wszelkie potencjalne powstania w Rosji – stwierdził. Według oficera wywiadu w wojnie rosyjsko-ukraińskiej głównym zadaniem kadyrowców jest niedopuszczenie do tego, by żołnierze zmobilizowani i kontraktowi wycofali się z pola walki.

