Alarm lotniczy w Ukrainie. Rosjanie poderwali samoloty bojowe stacjonujące na Białorusi

Około godz. 10 wojska rosyjskie stacjonujące na Białorusi poderwały samoloty bojowe – donosi Kanał Biełaruskij Hajun w Telegramie, który zbiera i publikuje informacje na temat ruchów i działań wojsk. „Obecnie mówimy o starcie samolotu artyleryjskiego A-50U, który zaledwie wczoraj przybył na lotnisko w Maczuliszczy oraz o jednym myśliwcu na lotnisku w Baranowiczach” – przekazano.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie poderwali myśliwce

Po godzinie 10:30 Rosjanie podnieśli też MiG-31K. To dwumiejscowy, naddźwiękowy ciężki myśliwiec przechwytujący konstrukcji radzieckiej. Jest on zdolny do przenoszenia rakiety Dagger. Ponadto na Białorusi wystartowały jeszcze trzy rosyjskie myśliwce – donosi „Ukraińska Prawda”. Z kolei wspomniany A-50 to radziecki, czterosilnikowy samolot wczesnego ostrzegania zbudowany na podstawie transportowego Ił-76. W nomenklaturze NATO określany jako Mainstay.

W związku z aktywnością wrogich samolotów na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy. Wcześniej w środę ukraiński wywiad podkreślił, że Rosjanie rozpoczęli już przygotowania do kolejnego zmasowanego ataku na Ukrainę. Z najnowszych ustaleń wynika jednak, że ostrzał może nastąpić wcześniej niż 9-10 stycznia. Wszystko będzie zależało od liczby pocisków, jakie planuje użyć Federacja Rosyjska.

Alarm lotniczy w całej Ukrainie. Powodem ruch na terenie Białorusi

Agencja Unian przypomina, że od 29 grudnia Rosja przeprowadziła kilka dużych uderzeń rakietowych, także przy użyciu irańskich dronów, aby wyrządzić jak największe szkody systemowi energetycznemu i obronie przeciwlotniczej.

