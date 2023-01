Ukraińcy spodziewają się eskalacji ze strony Rosjan. Daniłow wskazał „decydujący” miesiąc

– Luty będzie dla nich decydujący. Bo daty dla nich (są ważne – red.), rocznice itp. Szykują się do eskalacji – powiedział na antenie ukraińskiej telewizji Ołeksij Daniłow, a jego wypowiedź cytuje portal Suspilne. W tym kontekście sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zwrócił uwagę na wzrost aktywności Tarasa Kozaka, byłego deputowanego do Rady Najwyższej i współpracownika oligarchy Wiktora Medwedczuka, który uciekł z kraju, gdy wszczęto przeciwko niemu postępowanie za zdradę stanu.

– Organizuje spotkania z postaciami z Europy, aby zmusić nas do podpisania pewnych pokojowych porozumień, jak im się wydaje, a la „Mińsk-3”. Oczywiście nie pójdziemy na to – zapewnił Daniłow, dodając jednak, że właśnie w lutym „mogą podjąć kolejną próbę rozwiązania tej kwestii”.

Wojna w Ukrainie. W lutym możliwa eskalacja

Sekretarz RBNiO wskazał też, że w drugiej połowie lutego odbędzie się w Nowym Jorku Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. – Wiele wskazuje na to, że w lutym może dojść do pewnego zaostrzenia (w wojnie – red.). Ale nie musimy się bać – powiedział. Daniłow zaznaczył, że Ukraina przygotowuje się na każdy scenariusz. Rozwój sytuacji na froncie jest omawiany na zebraniach sztabu Naczelnego Wodza, które odbywają się dwa-trzy razy w tygodniu. Prezydent otrzymuje na nich na bieżąco raporty.

Ukraińscy zapowiadają wiosenną ofensywę

Ołeksij Daniłow odniósł się też do słów szefa Głównego Zarządu Wywiadowczego Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanowa, który powiedział ostatnio w rozmowie z amerykańską telewizją ABC News, że spodziewa się „najgorętszych” walk w marcu i zapowiedział, że na wiosnę Ukraina szykuje dużą ofensywę. – Gdzie będzie ta ofensywa, w jakiej części to się zacznie, zobaczymy. To będzie konieczne. (...). Nasz wróg nie będzie czekał. Będziemy ścigać te szczury po całej planecie, nigdzie się przed nami nie ukryją – powiedział sekretarz RBNiO.

