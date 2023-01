Putin polecił wprowadzić zawieszenie broni w Ukrainie. Nie potrwa długo

Władimir Putin poinstruował ministra obrony Siergieja Szojgu, aby rosyjskie wojsko wstrzymało ogień w Ukrainie podczas prawosławnych Świąt Bożego Narodzenia – poinformowała służba prasowa Kremla. Zawieszenie działań zbrojnych ma obowiązywać od południa 6 stycznia do północy 7 stycznia.

Zawieszenie broni w Ukrainie. Władimir Putin podjął decyzję

Prezydent Rosji w krótkim oświadczeniu podkreślił, że ponieważ na terenach, na których prowadzone są działania wojenne (rosyjska propaganda określa je jako „specjalną operację militarną”), mieszka wiele prawosławnych osób, wzywa także stronę ukraińską do ogłoszenia zawieszenia broni i umożliwienia wszystkim chętnym uczestniczenia w nabożeństwach.

Władimir Putin, informując o swojej decyzji, wspomniał o słowach patriarchy Moskwy i Wszechrusi, który kilka godzin wcześniej zaapelował o bożonarodzeniowe wstrzymanie ognia w Ukrainie. Cyryl opublikował komunikat w tej sprawie. Wezwał „wszystkie strony zaangażowane w konflikt do zawieszenia broni i zawarcia rozejmu, poczynając od 12:00 6 stycznia do 24:00 7 stycznia, tak aby prawosławni mogli wziąć udział w uroczystościach cerkiewnych w Wigilię i w dzień narodzin Chrystusa”.

Doradca Zełenskiego odpowiada na apel Cyryla

Do apelu rosyjskiego patriarchy odniósł się doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. „Rosyjski Kościół Prawosławny nie jest autorytetem dla światowego prawosławia i działa jako »propagandysta wojenny«” – napisał na Twitterze Mychajło Podolak. W dalszej części podkreślił, że patriarcha Moskwy w przeszłości „wzywał do ludobójstwa Ukraińców, podżegał do mordów oraz nalegał na jeszcze większą militaryzację Federacji Rosyjskiej”. „Tak więc oświadczenie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego o »świątecznym rozejmie« jest cyniczną pułapką i elementem propagandy” – podsumował Podolak.

