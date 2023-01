Kuriozalne groźby Miedwiediewa. „Noworoczny prezent dla Zachodu”

Dmitrij Miedwiediew stwierdził w najnowszym wpisie na swoim profilu na Telegramie, że „Admirał Gorszkow”, który wyruszył w rejs przez Atlantyk, Ocean Indyjski i Morze Śródziemne, to noworoczny prezent dla Zachodu. Jest to jeden z najnowocześniejszych okrętów rosyjskiej marynarki. Jednostka jest uzbrojona w system pocisków hipersonicznych „Cyrkon”. W wielkim skrócie, to pociski manewrujące, które poruszają się szybciej niż prędkość dźwięku. Tłumacząc to w bardziej obrazowy sposób, „Cyrkon” jest w stanie osiągnąć prędkość 2,5 kilometra na sekundę. W ten sposób, pociski są niemal niewykrywalne dla radarów.





