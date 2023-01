Chcieli się poddać ukraińskiej armii. Zostali rozstrzelani

O sytuacji na froncie informował w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. „W kierunku chersońskim okupanci nie ustają w ostrzale osiedli wzdłuż prawego brzegu Dniepru” – informował w codziennej aktualizacji. Poinformował też, że Chersoń znów został ostrzelany.

Dodał, że wśród personelu wojsk okupacyjnych działających w kierunku zaporoskim przeciwnik rozmieścił jednostki Rosyjskiej Gwardii Narodowej. Ma to na celu „zachowanie dyscypliny wojskowej i zapobieganie rozprzestrzenianiu się panicznych nastrojów” wśród Rosjan. „Wiadomo, że 5 stycznia w pobliżu osady Czystopilla rozstrzelano sześć osób, które wyraziły chęć o poddania się Siłom Obronnym Ukrainy” – dodano.

Rosyjska dezinformacja na terytorium obwodu ługańskiego

„Aby zdyskredytować ukraińskie dowództwo wojskowe, przeciwnik szerzy dezinformację o przygotowaniu ostrzału placówek medycznych w obwodzie ługańskim, w których leczą się ranni rosyjscy żołnierzy” – informowały również Siły Zbrojne Ukrainy.

Rosgwardia – Federalna Służba Wojsk Gwardii Narodowej Rosji powstała w kwietniu 2016 roku. Władimir Putin podpisał wtedy dekret, na mocy którego przekształcono wojska wewnętrzne Ministerstwa Spraw wewnętrznych Rosji w Wojska Gwardii Narodowej Rosji. Wojska Rosgwardii zostały wprowadzane na Ukrainę w celu pacyfikacji protestów cywili na już okupowanych terenach.

W marcu 2022 r. portal śledczy Bellingcat opublikował sensacyjną informację. Według jego źródeł, do aresztu trafić miał zastępca dowódcy Rosgwardii, generał Roman Gawriłow. Jedno ze źródeł jako przyczynę zatrzymania wojskowego podało„doprowadzenie do wycieku informacji”, które miało doprowadzić do „strat osobowych”. Inną możliwością podsuwaną przez informatorów Bellingcat było „rozrzutne zarządzanie paliwem”.

