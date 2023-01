W ten sposób Polska przekaże Ukrainie Leopardy. Duda zdradził szczegóły koalicji międzynarodowej

O tym, że Polska planuje przekazać Ukrainie produkowane w Niemczech czołgi Leopard, 7 stycznia poinformował amerykański dziennik „The Wall Street Journal”. Gazeta powoływała się wówczas na wysokiego rangą polskiego dyplomatę. Do sprawy odniósł się później premier Mateusz Morawiecki wyjaśniając, że wraz z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiają o zbudowaniu szerszej koalicji państw, które mogłyby przekazywać ten ciężki, nowoczesny sprzęt.

Leopardy dla Ukrainy. Polska podjęła ostateczną decyzję

Do sprawy odniósł się w środę Andrzej Duda. Polski prezydent był pytany w czasie konferencji prasowej we Lwowie o to, czy zapadła już ostateczna decyzja ws. przekazania tego sprzętu Ukrainie. – Po zapowiedziach premiera Mateusza Morawieckiego w ostatnim czasie, Polska podjęła decyzję o takim wsparciu dla Ukrainy. Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji. Musi zostać spełniony szereg wymogów formalnych. Chcemy, by to była kompania międzynarodowa i podjęliśmy decyzję o włożeniu pierwszego pakietu pod postacią czołgów – wyjaśnił prezydent.

Duda wyraził nadzieję, że inne kraje pójdą w ślad Polski. – Liczę, że wraz z kompaniami z innych państw, popłynie w niedługim czasie na Ukrainę takie wsparcie, które pomoże wzmocnić obronę Ukrainy. Taka decyzja w Polsce już jest – poinformował.

Koalicja państw. Duda mówi o przekazaniu Ukrainie Leopardów

– Dyskutowaliśmy o czołgach. To są pozytywne decyzje i sygnały. jeden kraj nie może zapewnić nam wystraczającej liczby Leopardów. Nasi żołnierze pokazali już ogromną siłę, a czołgi to coś, czego potrzebujemy, by zwyciężyć. To się wydarzy. Chciałbym podziękować za tę podjętą przez naszych polskich kolegów decyzję – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Leopard 2 – co to za czołg?

Leopard 2 to jeden z najnowocześniejszych czołgów na wyposażeniu polskiej armii i de facto podstawowy czołg Wojska Polskiego. Głównym zadaniem maszyny jest zwalczanie celów opancerzonych za pomocą armaty kalibru 120 mm. Czołg może też walczyć z lżejszymi celami naziemnymi i powietrznymi za pomocą zintegrowanych karabinów maszynowych.

Mimo licznych zmian i modernizacji platformy bojowej Leopard 2 parę rzeczy pozostało wspólnych od samego początku. Podstawowym uzbrojeniem wszystkich maszyn jest armata gładkolufowa Rheinmetall Rh-120. Wspomagają ją dwa karabiny maszynowe MG3. Czołg wymaga obsługi przez czteroosobową załogę.

Ile Leopardów ma Polska?

Polska posiada obecnie dokładnie 249 czołgów Leopard 2. Wojsko Polskie dysponuje jednak różnymi wersjami maszyny – posiadamy 142 czołgi Leopard 2A4, 105 Leopardów 2A5 oraz dwie jednostki Leopard 2ANJ.

Jak jednak wspominaliśmy, czołgi z desygnacją 2A4 zostaną jednak niedługo zostaną zmienione na 2PL. Umowę modernizacyjną Leopardów 2 podpisano w 2015 r., początkowo na 128 czołgów, lecz końcowo na wszystkie 142 maszyny posiadane przez WP.

Wojsko Polskie odebrało pierwsze modele przedseryjne Leopardów 2PL 28 maja 2020 roku. Umowa zakłada odbiór wszystkich pojazdów do lipca 2023 roku. Koszt programu modernizacyjnego końcowo wyniósł 3,29 mld zł.

