Władimir Putin chce odbudować część Ukrainy. Sięgnie do kieszeni Rosjan

Władimir Putin polecił rządowi przygotowanie programów rozwoju anektowanych terytoriów Ukrainy. Prezydent Rosji chce sięgnąć do kieszeni rosyjskiego biznesu, by odbudować to, co zdewastowano z jego rozkazu po rozpoczęciu wojny.

Zapowiedź padła podczas spotkania z rządem. Prezydent Rosji mówił o planach rozwoju anektowanych terytoriów Ukrainy: tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz części obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Władimir Putin stwierdził, że do 2030 roku zajęte bezprawnie ziemie należące do Ukrainy mają zrównać się z rosyjskim poziomem życia. Władimir Putin chce wprowadzić w Ukrainie rosyjski standard życia – W horyzoncie 2030 roku muszą one (te regiony – red.) spełniać ogólnorosyjskie standardy w zakresie infrastruktury, usług społecznych, a także wielu innych parametrów – perorował Putin na spotkaniu z rządem. Zaapelował też o wsparcie lokalnych przedsiębiorców i wezwał do natychmiastowego rozwiązania najważniejszych problemów. Putin przyznał przy tym, że na „poszczególnych terytoriach” trwają działania wojenne, które przekładają się na brak pełnego bezpieczeństwa obywateli oraz utrudniają pewne prace. – Oczywiście te wszystkie czynniki muszą być brane pod uwagę. Ale to wszystko nie jest powodem do tego, żeby zrobić sobie przerwę i odłożyć na później zajęcie się najbardziej palącymi sprawami – stwierdził prezydent Rosji. Skąd pieniądze na odbudowę Ukrainy? Putin wskazał źródło Władimir Putin zapowiedział też możliwość sięgnięcia po środki wielkiego rosyjskiego biznesu, by wspomóc odbudowę zrujnowanych w trakcie wojny terenów. – Jeśli potrzebne są inwestycje z jakichś poważnych źródeł, z naszych największych firm, prywatnych i państwowych, to powinniśmy to ułatwić – stwierdził prezydent Rosji. Jak podkreśla redakcja „The Moscow Times” , w rosyjskim budżecie zakamuflowany został wydatek na odbudowę i wsparcie anektowanych terenów. Pod frazą „specjalny projekt infrastrukturalny” ukryto łącznie 400 mld rubli. Są to środki przewidziane na trzy lata. Czytaj też:

Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Putin szuka swojej szansy. Nadchodzi czas ostatecznej próby dla UkrainyCzytaj też:

Rosyjski żołnierz skazany. Zbeształ oficera w obecności poborowych, wyciekło nagranie