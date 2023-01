Wojska rosyjskie mają nowego dowódcę. Szojgu zdegradował Surowikina

Przypomnijmy: na początku października Kreml wyznaczył gen. Siergieja Surowikina na dowódcę wojsk rosyjskich na Ukrainie.

Ostrzały ukraińskiej infrastruktury i wycofanie wojsk z Chersonia

Kreml miał nadzieję, że Surowikin odwróci losy wojny na korzyść Rosjan, którzy od miesięcy nie poczynili praktycznie żadnych postępów na froncie, za to ponoszą olbrzymie straty. Warto wspomnieć, że jak wynika z najnowszych szacunków ukraińskiej armii, od 24 lutego Rosja straciła nad Dnieprem aż ok. 113 tys. żołnierzy: zabitych, rannych czy wziętych do niewoli.

Pochodzący z Nowosybirska 56-letni Surowikin jest znany ze swojej wyjątkowej bezwzględności. Zdobywał doświadczenie m.in. podczas drugiej wojny czeczeńskiej i wojny w Syrii, gdzie kierował rosyjskimi ostrzałami miast, w wyniku których śmierć poniosły tysiące cywilów.

To właśnie po objęciu przez Surowikina dowodzenia wojskami inwazyjnymi nad Dnieprem rozpoczęły się zmasowane ostrzały ukraińskiej infrastruktury elektroenergetycznej. On także podjął decyzję o wycofaniu się Rosjan z Chersonia w pierwszej połowie listopada. Surowikin przyznał wówczas, że wycofanie się stamtąd było „trudną decyzją”, ale uratowała ona życie wielu rosyjskich żołnierzy.

Szef sztabu generalnego w miejsce „Rzeźnika z Syrii”

„Rzeźnik z Syrii” najwyraźniej nie sprostał zbrodniczym oczekiwaniom Kremla. W środę, 11 stycznia, ministerstwo obrony Rosji poinformowało o zdymisjonowaniu Surowikina i powołaniu na jego miejsce gen. Walerija Gierasimowa, Szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Resort wyjaśnił, że zmiana dowodzenia „specjalną operacją wojskową” – jak rosyjska propaganda określa napaść na Ukrainę – wynika z „poszerzenia skali zadań” oraz „konieczności zorganizowania ściślejszej współpracy pomiędzy różnymi rodzajami wojsk”. Natomiast zdymisjonowany dowódca będzie odtąd jednym z zastępców Gierasimowa.

Kim jest gen. Gierasimow?

Pochodzący z Kazania 67-letni Gierasimow także zdobywał doświadczenie w trakcie drugiej wojny czeczeńskiej. Na czele rosyjskiego sztabu generalnego stoi od 2012 r. Pełni także funkcję pierwszego zastępcy ministra obrony i należy do Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

To on przedstawił w 2013 r. plany wojny hybrydowej, które na Zachodzie zostały określone mianem „doktryny Gierasimowa”. Jako szef sztabu Gierasimow jest jedną z trzech osób, oprócz prezydenta Rosji i szefa resortu obrony, które posiadają walizki „z czerwonym guzikiem”, potrzebne do zatwierdzenia decyzji o ataku atomowym.

