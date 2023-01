Putin zrugał wicepremiera na oczach ministrów. „Nie mów, tylko rób. Dlaczego udajesz głupca?”

Posiedzenie rządu Federacji Rosyjskiej rozpoczęło się jak każe inne. Putin wywoływał do odpowiedzi poszczególnych ministrów, a ci relacjonowali, które polecenia udało im się zrealizować, a nad którymi usilnie pracują. Gdy padła kolej na wicepremiera Denisa Manturowa, ten pokrętnie się tłumaczył.

Wojna w Ukrainie. Putin wściekł się na wicepremiera

– Jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony, informowaliśmy pana wcześniej o liczbie sprzętu lotniczego. Trzeba mieć w tej kwestii na uwadze możliwości produkcyjne, w tym przede wszystkim dostępność silników do samolotów – tłumaczył Manturow i zapewniał, że dokłada starań, by przyspieszyć produkcję. Putin krytykował, że to nie wystarczy i próby rozwiązania problemu trwają od dawna, a nie widać żadnego efektu.

– Przedsiębiorstwa muszą to zrozumieć. Powinni zatrudniać ludzi, muszą utrzymać lub rozbudować moce produkcyjne, rozumiesz? Muszą wiedzieć, ile zamówi departament wojskowy – wyliczał prezydent Rosji. Wicepremier bronił się, że Ministerstwo Obrony potwierdziło liczbę zamówień dla wszystkich przedsiębiorstw na ten rok. – Ponadto, jak wspominałem, przedsiębiorstwa zaciągnęły kredyty. Mowa tu przede wszystkim o śmigłowcach. Mamy więc rozpisane wszystkie moce produkcyjne zarówno na rok bieżący, jak i przyszły – kontynuował.

To poirytowało Putina. „Nie mów, tylko rób. Dlaczego udajesz głupca?”

– Dopóki nie mają umów, nie wiedzą co i w jaki sposób będą robić. Proszę o przyspieszenie tej pracy. Przedsiębiorstwa nie mają kontraktów na 2023 rok. Denisie, przygotowałeś projekt, ale nie ma umów. Mówię ci. Skończmy już spotkanie. O czym mamy tu z tobą rozmawiać? Wiem, że w przedsiębiorstwach nie ma umów, mówili mi to dyrektorzy. Dlaczego udajesz głupca? Kiedy będą kontrakty? – wściekał się Putin.

Gdy prezydent Rosji zażądał, by sprawa została załatwiona w ciągu miesiąca, minister przemysłu i handlu zapewnił, że postara się zrobić wszystko, co w jego mocy. To też nie spodobało się Putinowi. – Nie, nie staraj się dawać z siebie wszystkiego, ale zrób to w ciągu miesiąca – podsumował prezydent Rosji.

